-ZAPATERO'DAN ''AHTAPOT'' ESPRİSİ MADRİD (A.A) - 08.07.2010 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Dünya Kupası'nda Almanya'yı 1-0 yenerek finale çıkmalarıyla ilgili, ''kahin ahtapot'' olarak bilinen ve İspanya'nın kazanacağını tahmin eden Almanya'daki ahtapota atıfta bulunarak, ''Ahtapot için bir koruma ekibi göndermeyi düşünüyorum!'' diye espri yaptı. Zapatero, İspanya'nın Almanya karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti Cadena Ser radyosuna değerlendirdi. Maçı, eşi, kızları ve onların arkadaşlarıyla birlikte izlediğini ve bazı anlarda çok heyecanlandığını anlatan Zapatero, ''İlk dakikadan beri çok güzel oynadık. İspanya, akıllıkla, şıklıkla, arzuyla ve takım olarak oynadı. Bugün, mutluluğun sınırının olmadığı bir gün'' dedi. Barcelona taraftarı olan Zapatero, her zamanki gibi Xavi'ye övgüler yağdırırken, Puyol'un golü için ''O Alman kuleleri arasından ne kafaydı ama..'' değerlendirmesini yaptı. Zapatero bir soru üzerine, maç sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mesaj yollamadığını söylerken, ''Ama ahtapot için koruma ekibi göndermeyi düşünüyorum!'' şeklinde esprili konuştu. Dünya Kupası'nı kazanan ülkelerin ekonomisinin düzeldiği yönündeki bir yoruma ise Zapatero, ''İspanya, futbolda olduğu gibi her sahada oynuyor. Milli Takımın zaferi, ülkeye güven ve itibar verecektir'' cevabını verdi.