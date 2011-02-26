-ZAPATERO'DAN "MARSHALL PLANI" ÖNERİSİ MADRİD (A.A) - 26.02.2011 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun, kuzey Afrika ülkelerinde demokrasiye geçiş için yeni bir "Marshall Planı" önerdiği öne sürüldü. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais'in hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Zapatero'nun, 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin 16 ülkeye yönelik ekonomik kalkınma yardımı olan "Marshall Planı"na benzer bir yardımın Tunus, Mısır gibi demokrasiye geçiş hareketlerinin olduğu ülkelere yapılmasından yana olduğu belirtildi. Zapatero'nun, "demokrasiye geçişin sağlamlaştırılması sadece kalkınmayla olur" düşüncesini taşıdığı kaydedilen haberde ayrıca, kuzey Afrika ülkelerinin kalkınmasına yönelik yardımla binlerce Arap gencinin Avrupa'ya göç etmesinin önüne geçilmesinin de planlandığı iddia edildi. Mevcut ekonomik krizden dolayı devletlerin kamu bütçesinden doğrudan yardım yapacak durumda olmadıkları hatırlatılan haberde, Zapatero'nun kuzey Afrika ülkelerine yönelik olası ekonomik yardım girişimini özel sektörün, çok uluslu ve büyük şirketlerin, vakıfların üstlenmesini istediği ileri sürüldü. İspanya Başbakanı Zapatero'nun yardım planıyla ilgili düşüncesini, hafta içinde Madrid'de olan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres dahil bazı devlet liderlerine açtığı da belirtildi. Bu arada, yarın Tunus ile başlayıp daha sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edecek 3 günlük bölge turuna çıkacak olan Zapatero'nun çantasındaki konulardan birinin bu ekonomik kalkınma yardım planı olduğu söyleniyor.