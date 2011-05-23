-ZAPATERO: YENİLGİ EKONOMİK KRİZLE BAĞLANTILI MADRİD (A.A) - 23.05.2011 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Pazar günü yapılan yerel seçimlerde aldıkları yenilginin, ekonomik krizle bağlantısı olduğunu savundu. Zapatero, basına yaptığı açıklamada, "Sosyalistler çok açık bir şekilde kaybetti. Biz kazandığımız zaman kazanmasını bildiğimiz gibi kaybettiğimiz zaman da kaybetmesini biliyoruz" dedi. "Son yıllarda İspanya'nın yaşadığı ekonomik krizin, 5 milyona varan işsiz sayısının, kapanan KOBİlerin, düşen üretimin seçimlerin kaybedilmesindeki ön önemli etken olduğuna inandıklarını" kaydeden Zapatero, "Alınan yenilginin çok açık bir şekilde ekonomik krizle bağlantısı var. Bu kriz vatandaşların güvenini sarstı, birçok genç geleceğinden kaygı duyuyor ve bugün sandıkta bu endişelerini dile getirdiler. Onları anlıyoruz" diye konuştu. İspanya Başbakanı 2012 yılı Mart ayında yapılması öngörülen genel seçimlerin erkene alınmasının söz konusu olmadığını, iktidar olarak "şu andan itibaren tek hedeflerinin ülkeyi bir an önce ekonomik büyümeye ve refaha kavuşturmak" olduğunu söyledi. "Ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması kolay ve hızlı bir yol değil, ama tek yol ve İspanya'nın bunu başaracak iradesi ve gücü var" diyen Zapatero, "Bizi en çok endişelendiren işsizliktir" açıklamasında bulundu. Zapatero, Sosyalist İşçi Partisi'ne oy veren 6 milyon seçmene teşekkür ederek, seçimleri kazanan ana muhalefetteki Halk Partisi'ni (PP) ve başarılı olan diğer partileri kutladı. Yerel seçimler sonunda sandıkların yüzde 98'i açıldı. Resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 37,58'ini PP, yüzde 27,82'sini PSOE aldı. Katılımın yüzde 66 düzeyinde olduğu seçimlerde PP'nin aldığı başarı "tarihi zafer" olarak gösterilirken, PSOE için "tarihi yenilgi" yorumları yapılıyor.