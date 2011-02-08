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Dünya

ZAPATERO HÜKÜMETİNİ ZORDA MADRİD (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-ZAPATERO HÜKÜMETİNİ ZORDA MADRİD (A.A) - 08.02.2011 - İspanya'daki ekonomik kriz, iktidardaki Zapatero hükümetine oy kaybettirmeye devam ederken, son yapılan anket sonucu, olası bir genel seçimi ana muhalefet partisinin kazanacağını gösterdi. İspanya'daki Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) ocak ayında yaptığı ve bugün yayınladığı anket sonucuna göre ülkede seçim olması halinde, şu anda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP), iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yüzde 10,1 puan üzerinde avantaj sağlayacağı ve tek başına iktidar olabileceği belirtildi. CIS, geçtiğimiz ekim ayında yapılan ankette PP ile PSOE arasındaki farkın yüzde 7,9 olduğunu hatırlatarak, her ay farkın arttığına dikkat çekti. Anket sonucunda genel seçim olması halinde oyların yüzde 44,1'i PP'ye yüzde 34'ü ise PSOE'ye gidecek olarak gösterildi. Ankete göre ayrıca İspanyolların 10'undan 8'i ülkedeki ekonomik durumu "kötü veya çok kötü" olarak değerlendirirken, yüzde 54,4'lük bir oran ekonominin geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha kötü olacağını savundu. İspanyolların hayatlarında endişe duydukları konuların başında ise yüzde 82,4'lük oranla "işsizlik" geldi. 2003 yılından bu yana, son iki yasama döneminde sosyalistlerin iktidarda olduğu İspanya'da normal şartlarda 2012 mart ayında genel seçim yapılması öngörülürken, gelecek mayıs ayında yerel seçimler yapılacak.

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