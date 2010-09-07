-ZAPATERO, GÜNEY AFRİKA'YA GİTMİYOR MADRİD (A.A) - 09.07.2010 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, siyasi gündemindeki yoğunluktan dolayı 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda ve İspanya arasında yapılacak final maçını izlemek için Güney Afrika'ya gitmeyecek. Başbakan Yardımcısı ve İspanya Hükümeti sözcüsü Maria Teresa Fernandez de la Vega, 14 Temmuz Çarşamba günü İspanyol meclisinde yapılacak ve önemli ülke meselelerinin ele alınacağı genel kuruldan dolayı ne Zapatero'nun ne de herhangi bir bakanın Güney Afrika'ya gidebileceğini söyledi. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda finale kalan İspanya'nın, Hollanda ile oynayacağı maçı izlemeye Kraliyet ailesinden veliaht Prens Felipe ve eşi Letizia gidecek. 8 Mayıs'ta küçük bir operasyon geçiren Kral Juan Carlos da maçı İspanya'da izleyecek. İspanya Milli Takımı, finalde her ne sonuç alınırsa alınsın 12 Temmuz Pazartesi günü Madrid'e geldiğinde Başbakan Zapatero tarafından kabul edilecek.