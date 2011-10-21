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Dünya

Zapatero: ''Bu demokrasinin başarısı'' MADRİD (A.A)

21 Ekim 2011 00:57

-Zapatero: ''Bu demokrasinin başarısı'' MADRİD (A.A) - 20.10.2011 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, ETA'nın silahlı faaliyetlerini bırakmasıyla ilgili açıklamasını, ''Bu, demokrasinin, yasaların ve aklın bir başarısı'' diye değerlendirdi. Zapatero, basına yaptığı açıklamada, ''Bu son, tüm siyasi partilerin birlik olmasının bir neticesidir'' dedi. İspanya'nın demokrasi tarihindeki tüm hükümetlere, başbakanlara ve başta kendi dönemindekiler olmak üzere tüm içişleri bakanlarına yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Zapatero, ETA'ya karşı mücadelede Fransa'nın işbirliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.  Zapatero, İspanya'nın çok uzun yıllar acı çektiğini ve teröre karşı mücadele ettiğini belirterek, ''Bizimkisi terörizmsiz bir demokrasi olacak ama şimdiye kadar olan terör asla hafızalarımızdan silinmeyecek'' dedi. Gazetecilerden soru almadan konuşan Zapatero, ''Özellikle Bask toplumunu düşünüyorum. Korkuyla düğümlenen bir yaşamın sona ermesinin zevkini çıkartacak'' ifadesini kullandı.

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