Zapata ve Felipe seneye Juve’de mi?



Tuttosport’un iddiasına göre Udinese defansının iki ismi Christian Zapata ve Felipe seneye Juve için oynayacak. Udinese geçen sezon iyi bir performans göstermiş UEFA Kupası’na katılma hakkı kazanmıştı. Bu sezona da iyi başlayan İtalyan ekibi açılış haftasında Palermo’yu 3-1 mağlup etti.



Birçok etkili genç oyuncudan kurulu takımda, defanstaki Zapata ve Felipe performanslarıyla göz dolduruyor. Tuttosport’un haberine göre bu ikili seneye yaz başında İtalyan devi Juventus’a geçecekler.



Kolombiyalı stoper Zapata, son bir sene içinde mükemmel bir performans gösterdi. Henüz 22 yaşında olması, oyuncunun değerini arttırıyor. Brezilyalı Felipe ise 24 yaşında. İki sezon önce Juventus’la anlaşma aşamasına gelen oyuncunun transferi son anda gerçekleşmemişti. Felipe’nin defansın ortasında ve solunda oynayabilmesi kendisini daha değerli kılıyor.



