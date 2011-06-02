-ZAPATA RESMEN GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Galatasaray Kulübü, geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı kaleci Robinson Zapata Montano ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Robinson Zapata Montano ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre futbolcuya 2010-2011 futbol sezonundan alacaklı olduğu 307.912 avro ve 2011-2012 futbol sezonu alacaklarından feragat etmesi karşılığında 200.000 avro ödenecektir'' denildi. Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüp de internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Oyuncumuza bugüne kadar Galatasaray'a verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı. Devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, bazı maçlarda yediği gollerde hatalı olduğu gerekçesiyle eleştiri almıştı.