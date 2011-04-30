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Zanzibar'la fotoğraf dansı

Gül, Zanzibar Cumhurbaşkanı Ali Muhammed Şeyn'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

30 Nisan 2011 03:00

 T24-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Zanzibar Cumhurbaşkanı Ali Muhammed Şeyn'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.




Gül ve Şeyn, Büyük Şeref Kapısı önünde gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı konuğuna fotoğraflar çekilirken yardımcı oldu, ortaya renkli kareler çıktı. Gül ve Şeyn daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti. Köşk'ün dünkü bir diğer konuğu da Danıştay Başkanı Mustafa Birden oldu. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı yapılan kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Şeyn ise Gül'ün ardından Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüştü.

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