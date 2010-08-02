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ZANLIYI SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA ÖRNEĞİ YAKALATTI ANTALYA (A.A)

02 Ağustos 2010 15:43

-ZANLIYI SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA ÖRNEĞİ YAKALATTI ANTALYA (A.A) - 02.08.2010 - Antalya'da şubat ayında bir travestiyi 28 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen zanlı, olay yerinde bulunan sigara izmaritindeki DNA örneğinin başka bir hırsızlık olayında ele geçirilen izmaritteki DNA örneğiyle örtüştüğünün belirlenmesi sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, polis, geçen hafta gerçekleştirilen mazot hırsızlığında kullanılan 07 FB 860 plakalı kiralık otomobili Sedir Mahallesi'nde terk edilmiş buldu.  Olay yeri inceleme ekipleri, araçta bulunan diğer delillerle birlikte sigara izmaritlerini de topladı. Mazot hırsızlığına karışan otomobilin kendilerine ait olduğunu belirten iki kişiyi sorgulayan, olaya karışanların Cem B, Cemil B, Ömer E, ve Serkan Ş. olduğunu tespit eden polis, bu kişileri gözaltına aldı. Otomobilde bulunan sigara izmaritindeki DNA örneklerinden birinin şubat ayında işlenen travesti cinayetinde evde bulunan sigara izmaritindeki DNA örnekleriyle uyuşması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 zanlının kan örneklerini aldı. Zanlılardan Cem B'nin (26) DNA'sının Hayati Y'nin (35) evinde öldürülmesinin ardından bulunan sigara izmaritindeki ve Hayati Y'nin tırnaklarındaki deriden alınan DNA örnekleriyle aynı olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından çalınan Hayati Y'nin cep telefonunun satıldığı dükkanı da tespit etti. Telefonu Cem B'den satın alıp başka bir kişiye sattığı belirlenen S.Ç. ile T.Y. de çalıntı malı alıp satma suçlamasıyla gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Cem B'nin sorgusunda cinayeti kabul etmediği öğrenildi. Şubat ayında, travesti Hayati Y, Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş, Hayati Y'nin vücudunda 28 bıçak darbesi tespit edilmişti. Polis ekipleri, evden cep telefonu ve plazma televizyonun çalındığını belirlemişti.

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