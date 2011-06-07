-ZANLIYI AİLESİ TESLİM ETTİ MANİSA (A.A) - 07.06.2011 - Manisa'da, MHP'li Belediye Meclis üyesi ile arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli, ailesi tarafından polise teslim edildi. Alınan bilgiye göre, önceki gün Manisa Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mazlum Yüzgider ve market işleten arkadaşı Hasan Döşemeci'yi silahla yaralayan A.K. (24), bugün ailesi tarafından polise teslim edildi. Öte yandan halen gözaltında tutulan diğer şüpheliler S.O. (28) ve A.S'nin (22) gözaltı sürelerinin uzatılarak, yarın A.K ile birlikte adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. Silahlı saldırı sonucu yaralanan ve Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yoğun bakımda bulunan Manisa Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mazlum Yüzgider'in sağlık durumunun iyiye gittiği, arkadaşı Hasan Döşemeci'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Manisa Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mazlum Yüzgider ve market işleten esnaf arkadaşı Hasan Döşemeci, 5 Haziran'da, Döşemeci'nin Doğu Caddesi Çocuk Hastanesi kavşağı yakınlarındaki dükkanın önünde otururken silahlı saldırısına uğramıştı.