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Dünya

Zanlıya Polis dayağı

Yayalara vurup kaçan zanlıyı yakalayan polisler zanlıyı gözaltına almak yerine dövmeyi tercih etti.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Yayalara vurup kaçan ve polisleri peşine takan zanlı, kaza yapıp durmak zorunda kalınca yakayı ele verdi, ancak polisler zanlıyı kelepçeleyip gözaltına almak yerine önce dövmeyi tercih etti.

Amerika'da sıkça yaşanan polis kovalamacalarına bir yenisi daha eklendi. Geçen pazartesi Massachusetts eyaletinin Boston kentinde yaşanan olayda, ismi açıklanmayan bir kişi iki yayaya çarptı. Durmak yerine kaçan zanlı, polisleri peşine taktı. Yaklaşık bir saat süren kovalamaca sadece şehir içinde değil eyaletler arası yollara kadar sürdü. Bir köprünün altında zanlıyı sıkıştıran polisler zanlının arabasına vurarak durdurmaya çalıştı.

Üç polis arabasının arasında kalan zanlı bu kez otomobilden inerek kaçmaya çalıştı. Ancak kısa sürede yakayı ele verdi. Ancak polisler zanlıyı gözaltına almak yerine önce dövdü. Yaklaşık 10 polisin arasında kalan zanlı yediği dayaktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olayda bir eyalet polisinin de yaralandığı ve tedavi altına alındığı açıklandı. Araç trafiğine kapatılan yol zanlının gözaltına alınması ve arabanın çekilmesi sonrasında yeniden kullanıma açıldı.

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