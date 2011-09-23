-Zanlının görüntüsü basına dağıtıldı ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Ankara Kumrular Caddesi'nde 20 Eylül Salı günü meydana gelen patlamayla ilgili eşkali belirlenen zanlının görüntü kayıtları bulundu. Ankara'da 3 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili olarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, patlamadan önce civardaki kamera kayıtları incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından, daha önce eşkali belirlenen zanlının görüntüleri tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, elde edilen görüntüyü basına dağıttı. Görüntülerde, 1.75-1.80 boylarında, 25-30 yaşlarında ve 75 kilo civarında olduğu belirlenen zanlı, olay öncesinde bölgede keşif yaparken görülüyor. Bir büfeden alışveriş yaparken ve otopark görevlisiyle konuşurken görüntülenen zanlının düzgün şiveli ve sakin görünümlü olması dikkati çekiyor. Ayrıca görüntülerde zanlı, satın aldığı aracın noterde satış işlemlerini yaptırırken görülüyor. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.