-ZANLININ EVİNDE ÖZEL CİHAZLA İNCELEME KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocukları öldürerek gömdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlının, çocukların evine yakın bir yerde yaşadığı öğrenildi. 2009 yılında Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ı öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan U.V.G'nin, 5-6 yıl önce yurt dışından gelerek Kayseri'ye yerleştiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Komşularının ifadelerine göre, eşinden ayrıldıktan sonra Kayseri'de oturmaya başlayan U.V.G'nin, bir atölyede statik boyacı olarak çalıştığı belirtildi. Olayı aydınlatmak için çalışma yürüten özel ekiplerin, yalnız yaşayan U.V.G'nin bır çok kez ifadesini aldığı, son bir haftadır da üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Komşuların ifadesine göre, özellikle son 1 hafta U.V.G.'yi takibe alan özel ekip, zanlının evinde kriminal çalışma yaptı. Kriminal inceleme sonucunda evde özel ışıklı cihazlarla ipucu bulan polisin sorguya aldığı U.V.G'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. -''OLAYI DUYUNCA ŞOKE OLDUK''- U.V.G'nin kapı komşusu Uğur Korkmazyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır zanlıyı tanıdığını ve bugüne dek hiçbir hareketinden şüphelenmediğini söyledi. Olayı duyunca şoke olduklarını ve böyle bir hareketi U.V.G'den beklemediklerini dile getiren Korkmazyürek, şunları kaydetti: ''Kendisini yaklaşık 5-6 yıldır tanıyorum. Bugüne kadar hiçbir şüphe çekici hareketini görmedim. Aksine çok terbiyeli ve efendi birisiydi. Beni birkaç kez evine çay içmeye davet etmişti. Olaydan sonra birkaç kez polis ekipleri kendisinin ifadesini almıştı. Bizim de ifadelerimiz alındı, ama bunlar rutin çalışmalardı. En son, böyle bir olayı gerçekleştirdiğini duyduk. Tahminime göre çocukları öldürdüğü gün otomobille götürmüş. Benim de çocuklarım var. Çok tedirgin olduk ve adeta şok yaşadık. Böyle bir olayı gerçekleştirebileceğine ihtimal vermiyorduk.'' Aynı binada oturan Mehmet Fakılı da, U.V.G'yi sessiz ve sakin birisi olarak tanıdıklarını ve herhangi bir hareketinden şüphelenmediklerini söyledi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarını son 1 haftadır, sokaklarında ve binalarında yoğunlaştırdığını hissettiklerini belirten Fakılı, ''Polis, daha önce de ifadesini almıştı. Ama, bu kez çalışmalarını burada yoğunlaştırmışlardı. Son olarak, evde kriminal inceleme yapılmış. Sanırım olay ondan sonra çözülmüş. Çok tedirgin olduk ve sinirlerimiz bozuldu'' dedi. Kayıp çocuklardan Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin'in babası Hamza Tekin de emniyet mensuplarının olayı kendilerine bildirdiklerini, şimdi çaresiz beklediklerini belirtti. Bundan sonra en azından çocuklarının mezarını bilecek olmanın tesellisini yaşadıklarını bildiren Tekin, şöyle konuştu: ''Polisler, durumu bize bildirdi. Çayıralan'da yapılan kazılarda çıkan kemik ve kıyafet parçalarının çocuklarımıza ait olduğunu söylediler. Zaten, daha önce bizden kan örnekleri almışlardı. Sanırım, karşılaştırma yapmışlar. Çok üzgünüz, ama en azından çocuklarımızın bundan sonra mezarını bileceğiz'' diye konuştu. -TAZİYE ÇADIRI KURULDU- Bu arada, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Tekin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Tekin ailesinin evinin önünde belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Öte yandan, Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki Yahyasaray Barajı yakınlarında gömülü olarak bulunan ve kayıp çocuklara ait olduğu belirtilen kemik ve elbise parçalarının, inceleme için Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplamak için evlerinden ayrılmış ve geri dönmemişlerdi.