T24 LogoT24 Logo
Gündem

ZANLILAR ERZURUM ADLİYESİ'NDE ERZURUM (A.A)

06 Haziran 2011 13:09

-ZANLILAR ERZURUM ADLİYESİ'NDE ERZURUM (A.A) - 06.06.2011 - Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan, önceki gün Erzurum'a getirilen zanlılardan 9'u adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Zanlılar, sorgunun ardından Erzurum Adliyesine sevk edildi.  Gözaltına alınan ve önceki gün Erzurum'a getirilen 31 zanlıdan 16'sının ifadeleri özel yetkili cumhuriyet savcısınca alınmış, zanlılardan 10'u serbest bırakılmış, 6'sı tutuklanmıştı. Diğer 15 zanlıdan 1'i emniyetteki sorgunun ardından, Erzurum Adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü özel yetkili cumhuriyet savcısınca tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24