-ZANLILAR ERZURUM ADLİYESİ'NDE ERZURUM (A.A) - 06.06.2011 - Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan, önceki gün Erzurum'a getirilen zanlılardan 9'u adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Zanlılar, sorgunun ardından Erzurum Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan ve önceki gün Erzurum'a getirilen 31 zanlıdan 16'sının ifadeleri özel yetkili cumhuriyet savcısınca alınmış, zanlılardan 10'u serbest bırakılmış, 6'sı tutuklanmıştı. Diğer 15 zanlıdan 1'i emniyetteki sorgunun ardından, Erzurum Adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü özel yetkili cumhuriyet savcısınca tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştı.