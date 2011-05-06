-ZANLI AVUKATLARININ İTİRAZLARI REDDEDİLDİ İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan arama sonrasında gözaltına alınan zanlılardan yirmisinin tutuklanmaları istemiyle sevk edildiği mahkemenin hakiminin, arama kararını veren hakim olduğu gerekçesiyle, İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş ile bazı zanlı avukatlarının mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. İzmir Adliyesinde savcılıktaki sorguları tamamlanan otuz dört zanlıdan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen yirmisinin, hakim Ali Sayın tarafından sorgulanmasına başlandığı, Pekdaş ve bazı zanlı avukatlarının itirazının kabul edilmediği bildirildi. Pekdaş, arama ve gözaltı kararlarını veren 10. Ağır Ceza Hakim Ali Sayın'ın, yirmi zanlının tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemenin de hakimi olduğunu, bu durumun usule aykırılık teşkil ettiğini, bu nedenle mahkemeye itiraz dilekçesi vereceklerini kaydetmişti. Diğer yandan savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılan on dört kişinin Genel Sekreter Yardımcısı S.B, Genel Sekreter Yardımcısı F.E, Fen İşleri Daire Başkanı F.Ö, Kültür ve Spor Daire Başkanı M.Ö, İzenerji Genel Müdürü A.S.S, Grand Plaza A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı H.B, İzmir Kent Konseyi Kent Merkez Şube Müdürü A.C.Y, Eski Genel Sekreter E.H, Kuşadası Belediyesi Mali İşler Müdürü Y.A, Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürü B.A, Organizatör O.S, Organizatör İ.K.Z, Ü.P ve A.G.T. olduğu öğrenildi.