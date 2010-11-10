-ZANLI SUÇUNU KABUL ETTİ BURSA (A.A) - 09.11.2010 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, temmuz ayında bir çöp konteynerinde bulunan bacakların ait olduğu belirlenen 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K'nın, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Akşam saatlerinde Beşevler Mahallesi Güneş Caddesi Güneş Sitesi'ndeki evinde polis ekiplerince yakalanan zanlı Bülent K'nın sorgusu, Bursa Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor. Zanlının, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, cinayetin ikili arasında yaşanan bir kavga sonucunda işlendiğinin anlaşıldığı bildirildi. Bülent K'nın, evinde çıkan kavgada işlettiği restoranda yanında çalışan Sevgi Taşkın'ı öldürdükten sonra bacaklarını bıçakla kestiği iddia edildi. Zanlının, ayrıca, genç kadının cesedinin kalan bölümünü de yine parçalara ayırarak kentin değişik semtlerindeki çöp konteynerlerine attığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Bu arada, Bülent K. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Sevgi Taşkın'ın 1 yaşındaki çocuğunun ise bakıcısında olduğu belirtildi. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Konak Caddesi'nde, 29 Temmuzda, özel temizlik firmasına ait araçla çöp toplayan görevli Oktay Şahinkaya, bir apartmanın önündeki çöp konteynerini boşaltırken çöplerin arasında iki bacak olduğunu görmüş ve polise haber vermişti. Ayak tırnaklarında kırmızı oje bulunan ve genç bir kadına ait olduğu belirlenen bacakların, cinayetten sonra kesildiği tespit edilmişti.