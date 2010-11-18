-ZANLI İHSAN DOĞU TUTUKLANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 18.11.2010 - Eskişehir'de 6 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Doğu tutuklandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eskişehir'de 25 Ağustos-17 Kasım tarihleri arasında 6 kişinin öldürülmesi olayının katil zanlısı İhsan Doğu, Eskişehir Adliyesinde 4 saat süren sorgulamasının ardından, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı İhsan Doğu, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir H Tipi Cezaevine gönderildi. Jandarma, cinayet olaylarıyla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.