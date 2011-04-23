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ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A)

23 Nisan 2011 17:49

-ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A) - 23.04.2011 - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen Anavatan Partisi (ANAP) eski Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in katil zanlısı M.A.Ş, Mudanya Adliyesine getirildi. Olayın ardından götürüldüğü Bursa Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan ve ifade vermediği öğrenilen zanlı, bir polis aracıyla getirildiği Mudanya Adliyesine arka kapıdan alındı. Öte yandan, Mehmet Gedik'in cenazesi, yarın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.  Cenaze törenine hafta sonu bir dizi tören, toplantı ve açılışlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katılacağı öğrenildi.

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