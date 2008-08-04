T24 LogoT24 Logo
Spor

Zanetti'den 3 yıllık imza

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Inter’in 34 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Javier Zanetti, sözleşmesini 2011 yılına kadar uzattı...

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Inter’in kaptanı Javier Zanetti, sözleşmesini 2011 yılına kadar uzattı. Milano ekibinin 34 yaşındaki Arjantinli oyuncusu, ‘ailesi’ gibi gördüğü Inter ile sözleşme yenilediğini belirtirken, “Inter’siz bir gelecek düşünemiyorum.

Bana inanan kulüp başkanım Massimo Moratti ve takımıma teşekkür ederim. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Inter’de çıktığı 425 lig maçında 12 gol kaydeden Zanetti, 13 yıldır bu takımda oynuyor. Tecrübeli oyuncu, Inter’e 1995 yılında Arjantin’in Banfield ekibinden transfer olmuştu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24