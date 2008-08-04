Zanetti'den 3 yıllık imza

Tempo24-



İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Inter’in kaptanı Javier Zanetti, sözleşmesini 2011 yılına kadar uzattı. Milano ekibinin 34 yaşındaki Arjantinli oyuncusu, ‘ailesi’ gibi gördüğü Inter ile sözleşme yenilediğini belirtirken, “Inter’siz bir gelecek düşünemiyorum.



Bana inanan kulüp başkanım Massimo Moratti ve takımıma teşekkür ederim. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Inter’de çıktığı 425 lig maçında 12 gol kaydeden Zanetti, 13 yıldır bu takımda oynuyor. Tecrübeli oyuncu, Inter’e 1995 yılında Arjantin’in Banfield ekibinden transfer olmuştu