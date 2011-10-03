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Zana’nın ödülleri tek tek sıralandı

TBMM’nin milletvekili tanıtım sitesinde Leyla Zana’nın uluslararası ödülleri tek tek yazıldı...

03 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA 

TBMM’nin milletvekillerinin tanıtıldığı internet sitesinde BDP’li vekillerin bir bölümünün biyogrofileri yayınlandı. Milletvekillerinin bildikleri diller açıkça  yazıldı. “Çok iyi düzeyde’, ‘iyi düzeyde’ Kürtçe biliyor’ ya da  ‘Zazaca biliyor’ dendi. Süryani kökenli Erol Dora bildiği dillerle öne çıktı. Süryanice, İngilizce, Ermenice ve Kürtçe bildiği ortaya çıktı. Beynelmilel filminin yönetmeni Sırrı Süreyya Önder’in  fakültelerde  sinema dersleri verdiği  öğrenildi. 


Zana’nın 8 ödülü tek tek sıralandı 

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili leyla Zana’nın kazandığı uluslararası ödüller  tek tek sıralandı. Zana, tanıtımında, “Gazeteci; Lise mezunudur. 1982-1989 tarihleri arasında İnsan Hakları Derneğinde çalıştı. Paris ve Cenevre şehirleri Onursal Vatandaşı, 1995 yılında Sakharov, AP'de Zookde, 1994 yılında Rafto, 1995 yılında Bruno Kresky Preis ve Aachener Friedenspreis Ödülleri ile Paris şehri Gümüş Madalyası sahibidir. 19. Dönemde (20.10.1991-20.06.1994) Diyarbakır Milletvekili seçildi. Kürtçe bilen Zana, evli, 2 çocuk annesidir”. 

Bilgileri girilen milletvekilleri şöyle:  

İdris Baluken:  2 Temmuz 1976'da Bingöl'de doğdu. Babasının adı Mehmet Sait, annesinin adı Hacere'dir.Tıp Doktoru; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin bitirdi. Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlığını aldı. Bingöl Verem Savaş Dispanseri, Bingöl Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği ve SES Diyarbakır Şubelerinde yönetici ve akivist olarak görev üstlendi. Uzmanlık dalıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında akademik çalışmalara katıldı.Çok iyi düzeyde Zazaca, İyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Baluken, evli ve 2 çocuk babasıdır

Altan Tan: 11 Eylül 1958'de Batman'da doğdu. Babasının adı Bedi, annesinin adı Muazzez'dir.İnşaat Mühendisi; Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Serbest olarak çalıştı. Büyük Değişim Partisi Kurucu Üyesidir. Yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. İyi düzeyde Kürtçe ve İngilizce ile orta düzeyde Arapça bilen Tan, evli ve 6 çocuk babasıdır

Erol Dora: 2 Şubat 1964'te Şırnak Silopi'nin Hesana'da doğdu. Babasının adı Enver, annesinin adı Kespu'dur. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.Serbest avukat olarak çalıştı. İyi düzeyde Süryanice ile orta düzeyde İngilizce, Ermenice ve Kürtçe bilen Dora, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ertuğrul Kürkcü: 5 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı Enver, annesinin adı Fatma Cemile'dir.Gazeteci ve Yönetici; İzmit Lisesini bitirdi.IPS İletişim Vakfı'nın yürüttüğü Bianet'te Proje Koordinatörü olarak görev yaptı. Bir ansiklopedinin Yayın Yönetmenliğini ve madde yazarlığını yaptı. Yayınlanmış 1 çeviri kitabı bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve iyi düzeyde Fransızca bilen Kürkcü, bekârdır.

Sırrı Süreyya Önder: 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Babasının adı Ziya, annesinin adı Zeliha'dır. Film Yönetmeni ve Senarist; Adıyaman Lisesi mezunudur. Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıfından ayrıldı. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp ve yönettiği 1 filmi ve uyarlamasını yaptığı 1 filmi bulunmaktadır. Önder, 1 çocuk babasıdır. 


 

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