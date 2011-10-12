Zana, Tuğluk ve Aydoğan'a 150 yıl hapis istemi



T24 - BDP milletvekilleri Leyla Zana, Nursel Aydoğan ve bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, seçim öncesinde yaptıkları konuşmalar ve katıldıkları cenazeler nedeniyle dava açıldı. Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı, Zana hakkında 45 yıl, Aydoğan hakkında 72 yıl, Tuğluk hakkında 33 yıl ceza istedi.





CNNTürk'te yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan üç ayrı iddianame, Özel Yetkili 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. BDP Diyarbakır milletvekili Leyla Zana ile ilgili hazırlanan iddianamede, Zana'nın 5 ayrı suça karıştığı belirtildi.







Zana hakkında 45 yıl hapis isteniyor





İddianamede, Zana'nın, çatışmalarda öldürülen PKK'lıların cenaze törenlerine katıldığı, seçim çalışmaları yürüttüğü Bismil ve Hazro ilçelerine bağlı köylerde yaptığı konuşmalarda ise "terör örgütünün" propagandasını yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca Zana'nın Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında da suç unsuru tespit edildiği belirtildi.





İddianamede, Leyla Zana hakkında 4 kez "terör örgütünün propagandasını yapmak", 2 kez "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet etmek ve 2 kez de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis cezası istendi.







Cenazeleri katıldı, 72 yıl hapsi isteniyor



BDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan hakkında hazırlanan iddianamede ise Aydoğan'ın katıldığı 4 ayrı etkinlikte, suç işlediği iddia edildi.



Aydoğan'ın 13-14 Mayıs 2011 tarihinde Uludere'deki çatışmada öldürülen 12 terörist için Diyarbakır'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe katılarak, örgüt mensupları için saygı duruşunda bulunduğu bildirilen iddianamede, Aydoğan'ın ayrıca Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öldürülen 7 örgüt üyesinden 4'ü için düzenlenen cenaze törenine de katıldığı kaydedildi.



Nursel Aydoğan'ın MEYA-Der'in 18 Mayıs 2011 günü 1982 yılında cezaevinde kendisini yakan 4 örgüt üyesi ile Uludere'de 12 teröristin öldürüldüğü operasyonları protesto etmek amacıyla organize ettiği yürüyüşe katıldığı belirtilen iddianamede, Aydoğan'ın ayrıca 20 Nisan 2011 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki çatışmada öldürülen örgüt mensubu için düzenlenen cenaze törenine katılarak, suç işlediği ileri sürüldü.



Sanık Aydoğan'ın da, 4 kez "terör örgütünün propagandasını yapmak", 4 kez "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet etmek ve 4 kez de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından toplam 72 yıla kadar hapsi talep edildi.







Suç unsuru kadınlar günü konuşmasında





Van Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk için hazırladığı iddianamede ise sanığın Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 Nisan 2011 günü çıkan çatışmada öldürülen örgüt üyesi için Ergani'de gerçekleştirilen cenaze törenine katıldığı belirtildi.





Aysel Tuğluk'un, 5 Mayıs 2011 günü düzenlediği toplantı ile 8 Mart 2011'de İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşma ve 11 Eylül 2011'de bazı basın organlarında yer alan açıklamalarında suç unsuru tespit edildiğine yer verilen iddianamede, Tuğluk'un ayrıca PKK üyesi 4 kişi için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze törenine de katıldığı ifade edildi.





Tuğluk için de 4 kez "terör örgütünün propagandasını yapmak", bir kez 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek ve bir kez de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 33 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.





Milletvekillerinin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

















