Zana: Özgürlüğün bedelini vereceğim

Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen 5'inci Kürt Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Leyla Zana, bedeli ne olursa olsun, kaçmayacağını ve özgürlüğün bedelini seve seve vereceğini söyledi.





AP’deki 5’inci Kürt Konferansının açılış konuşmasını Eski DEP Milletvekili Shakarov Ödüllü Leyla Zana yaptı. Zana, “Haklı bir davanın bu duruşa ihtiyacı var. İnandığım gibi yaşadım” dedi. Zana, hakkında verilecek cezalar ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar kaçırmaya çalışırlarsa çalışsın, “özgürlüğün bedeli var” diyerek bu bedeli seve seve vermeye hazır olduğunu kaydetti.



Hatırlanacağı üzere Leyla Zana'ya kısa süre önce terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan Diyarbakır 5. Ağır ceza Mahkemesi 10 yıl hapis cezası vermişti. Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle eski milletvekili Leyla Zana'yı 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, seçme-seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.



‘Siyaset üretme akademisi kurulsun’



Zana, konuşmasında bir siyaset üretme akademisine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu akademinin Diyarbakır’da kurulmasını istedi ve bunu Kürtlerin tek başına hayata geçiremeyeceğini belirterek Avrupalılardan destek talep etti. Kürtlerin akademiyi kurması ve Avrupalı kurumlardan da fon istemesi gerektiğini ifade eden Zana, akademinin adının ise “Orhan Doğan Barışçıl Siyaset Akademisi” olmasını istedi.



