Zana: Bir tabut çıksa cezaevlerinden çok kötü olur memleket

Açlık grevinde ikinci günü geride bırakan bağımsız milletvekili Leyla Zana "Bir tabut çıksa cezaevlerinden, tetikleyici olur, çok kötü olur memleket. Bu, çatışmada ölmeye benzemiyor. Taşına yazacaklar, diyecekler 'Açlıktan Öldü'" dedi.

Radikal gazetesi yazarı Baskın Oran, Leyla Zana'yla Meclis'teki odasında görüştü.

Görüşmelerinin ayrıntılarını Radikal gazetesindeki köşesinde yazan Oran'ın yazısındaki çarpıcı noktalar şöyle:

"Söylemek istediklerimi söylüyorum:

'Söylenecek şey çok; şükür söz bitmedi. Ama sadece iki şey demek istiyorum. Birincisi, açlık grevi gibi insan hayatına mal olabilecek çok tatsız bir iş yapıyorsun, yapıyorsunuz. Ama sizi buna mecbur edenler utansın. İkincisi, bunu Meclis’te yapıyorsun. Çok anlamlı bir mesajdır. Her problemin TBMM çatısı altında çözülmesi gerektiğini anlatmak istiyorsun. Ama bunun bir önkoşulu var: Ezilmiş ve dışlanmışların partilerini, hiçbir koşulda, TBMM dışında tutmamak. Şimdiye dek 13 Kürt partisi kapatıldı.'"

'Teşekkür ederim, mesaj önemli. Ama, sırf Diyarbakır’a yığılmak iyi olmadı. Şehir alt üst oldu. Her ilde bir milletvekili olsa daha iyi olurdu. Nihayet, bölge Filistin değil, Türkiye de İsrail değil.'

'Amacımız ölüm değil; olayı çatışmadan demokrasi zeminine çekmektir. Ama tek taraflı olmuyor. Başbakan’ın anladığından emin değilim. Görünen şu ki, daha çok, önüne gelen istihbari bilgileri önemsiyor. Ama bunlar çok aldatıcı olabilir. Bu, şimdiye kadar dünyada görülmemiş kadar büyük ölçekli olay. Hindistan’da bile olmamıştı. Şiddet istemediğimizi, kendi vücudumuzu tehlikeye koyarak gösteriyoruz.'"

"Soruyorum: Meclis’ten ziyarete geliyorlar mı?

'BDP’liler dışında bir tek Sezgin Tanrıkulu geldi, CHP’den. Bir de CHP’li olarak dışarıdan Tarhan Erdem abimiz. Bir tabut çıksa cezaevlerinden, tetikleyici olur, çok kötü olur memleket. Bu, çatışmada ölmeye benzemiyor. Taşına yazacaklar, diyecekler 'Açlıktan Öldü'.'"