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Zana, 'beyin' ve 'yürek'le suçlandı

Terör örgütünün propagandasını yapma suçundan dava açılan Leyla Zana'nın yargılanmasına devam edildi.

26 Şubat 2009 02:00

İngiltere'nin Londra Suas Üniversitesinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan dava açılan kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'nın yargılanmasına devam edildi.


Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Leyla Zana ile avukatları Cebbar Leygara, Meral Danış Beştaş ve Hayrettin Güzel hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gönderilen ve dosyada bulunan "bilgi notu" başlıklı, sanık Zana'nın Roj Tv'nin haber bültenlerinde yayınlanan konuşmasının çözümünü okudu.

Sanık Zana, yaptığı savunmada, söz konusu konuşmayı yaptığını belirterek, "Bu konuşmamda kabul ettiğim sözleri bugüne kadarki görüş ve düşüncelerim doğrultusunda ifade ettim. Düşünce özgürlüğü kapsamında ifade ettim. Suç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Savcı, mütalaasında, sanık Zana'nın Londra Suas Üniversitesindeki konferansta kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, terör örgütü PKK ve elebaşı için "İnsan için beyin ve yürek neyse Kürt halkı için de PKK ve Öcalan o demektir" dediğini hatırlattı.

Sanığın terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan'a "beyin" ve "yürek" demek suretiyle benimsenen şiddet yöntemini benimsediği belirtilen mütalaada, konuşmanın düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Savcı, sanık Zana'nın Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi uyarınca "terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, iddia makamının mütalaasına karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

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