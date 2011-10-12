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Zana, Aydoğan ve Tuğluk'a dava DİYARBAKIR (A.A)

12 Ekim 2011 15:25

-Zana, Aydoğan ve Tuğluk'a dava DİYARBAKIR (A.A) - 12.10.2011 - BDP milletvekilleri Leyla Zana ve Nursel Aydoğan ile bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, seçim öncesi katıldıkları toplantılarda, PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına suç işledikleri ve izinsiz gösterilere katıldıkları iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan üç ayrı iddianame, Özel Yetkili 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. BDP Diyarbakır milletvekili Leyla Zana ile ilgili hazırlanan iddianamede, Zana'nın 5 ayrı suça karıştığı belirtildi.  İddianamede, sanık Leyla Zana hakkında 4 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'', 2 kez ''2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu''na muhalefet etmek ve 2 kez de''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis cezası istendi. BDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan hakkında hazırlanan iddianamede ise Aydoğan'ın katıldığı 4 ayrı etkinlikte, suç işlediği iddia edildi. Sanık Aydoğan'ın da 4 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'', 4 kez ''2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu''na muhalefet etmek ve 4 kez de ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından toplam 72 yıla kadar hapsi talep edildi. Van Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk için hazırladığı iddianamede ise sanığın Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 Nisan 2011 günü çıkan çatışmada ölü ele geçirilen örgüt üyesi için Ergani'de gerçekleştirilen cenaze törenine katıldığı belirtildi. Sanık Tuğluk için de 4 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'', bir kez 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek ve bir kez de ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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