'Zan'a Anderlecht kancası'

Belçika basını, ülkenin önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gökhan Zan'ı transfer etmek istediğini yazdı.
RSC Anderlecht'in, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Zan ile ilgilendiği öne sürüldü.
Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden HLN, Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından RSC Anderlecht'in, Beşiktaşlı milli futbolcu Zan'ı takibe aldığını iddia etti.
Anderlecht yetkililerinin, Zan'ı 3 haftadır İstanbul'da izledikleri ifade edilen haberde, ara transfer döneminde girişimlerin başlayacağı kaydedildi.