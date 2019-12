-ZAMMI YETERSİZ BULUP, SENDİKADAN İSTİFA ETTİLER SEYDİŞEHİR (A.A) - 17.02.2011 - Konya'nın Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası'nda çalışan 150 işçi, haklarını savunmadığı gerekçesiyle üye oldukları Hak-İş'e bağlı Çelik-İş Sendikasından istifa etti. Üyesi bulundukları sendikadan istifa etmek için noter önünde toplanan Eti Alüminyum A.Ş. çalışanı 150 işçi burada ortak açıklama yaptı. Özelleştirme sonrası yaklaşık 6 yıldır çalıştıklarını ancak o günden bu yana sendikanın kendilerine verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten işçiler, açıklamada şunları dile getirdi: ''Bizler sendikaya güvenerek yasal haklarımızın savunulacağına inandık. Fakat sendikaya bağlı işçiler olarak en çok zararı bizler gördük. İş yerimizde uygulanan ücret artışlarında adaletsizlik var. En ağır şartlar altında çalışan biz sendika işçileriyiz. Bizlere yüzde 6,4 oranında zam veriliyor. Sendikasız çalışan diğer personele yüzde 10 ile 25 arasında zam yapılıyor. Sendika bu haksız uygulamalara hep sessiz kaldı, üyelerinin mağduriyetinin giderilmesi yolunda hiçbir çalışma yapmadı. Bizim sorunumuz işverenle değil sendika ile. Bizler her türlü fedakarlığı yaparak işimizi yapıyoruz ama mükafat başkalarına veriliyor. Her ay da maaşlarımızdan sendikaya 44 lira kesiliyor. Şu an burada bulunan birçok arkadaşımız icralık durumda...'' Noter, işçilerden istifa işlemleri için 78'er lira istedi. Yanlarında para bulunan 17 işçi işlemlerini yaptırırken diğerlerinin de istifa bildirimlerini önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.