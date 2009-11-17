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Ekonomi

Zammı turnikelerden atlayarak protesto ettiler

Mecidiyeköy´de, metrobüs biletlerine yapılan zammı protesto eden bir grup öğrenci, para ödemeden, turnikelerden atlayarak geçti.

17 Kasım 2009 02:00

T24 - Mecidiyeköy´de, metrobüs biletlerine yapılan zammı protesto eden bir grup Türkiye Komünist Partisi (TKP)´li öğrenci, para ödemeden, turnikelerden atlayarak geçti.

Mecidiyeköy İstasyonu'nda, saat 18.30 sıralarında toplanan TKP´li öğrenciler, ``Koyun değiliz, ulaşım zammını kabul etmiyoruz'' yazılı pankart açtı. Yaptıkları açıklamada, ``Bu zamları kabul etmiyoruz. Geri aldıramazsak, sırada doğalgaz var. Elektrik zammı var. Milyon dolarlar verdikleri metrobüsler arıza yapar, asfaltı erir, daha milyon dolarlık fatura çıkar. Bunun bedelini de bizden çıkarırlar. Bizi koyun beller, sürüye sayarlar'' diyen öğrenciler daha sonra turnikelerden atlayarak metrobüs durağına girdiler. Eylem nedeniyle metrobüs istasyonunda izdiham yaşandı.

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