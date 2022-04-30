Zamlı 'Zorunlu Trafik Sigortası' için son gün

'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek. Bu kapsamda otomobiller için 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak.



Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla 'tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor.



31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022'den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor.

Sigorta primleri her ay 2.25 artırılabilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi.



Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.