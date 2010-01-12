Zamlı memur maaşları

T24- Bakanlar Kurulunun yüzde 0,115'lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk ocak zammı çerçevesinde memur maaş katsayılarının yeniden belirlemesinin ardından zamlı maaşlar da belli oldu.



Yeni katsayılar, eş ve çocuk yardımıyla birlikte memur maaşlarını 36 lira ile 121 lira arasında artırdı.Hizmetli maaşı 1.218 liradan 1.254 liraya, 9'un 2'sindeki öğretmen maaşı 1.453 liradan 1.496 liraya, 7'nin 1'indeki doktor maaşı 1.870 liradan 1.923 liraya, 9'un 3'ündeki polis maaşı 1.934 liradan 1.988 liraya, müsteşar maaşı da 4.546 liradan 4.667 liraya yükseldi.Yeni katsayılarla aile yardımı 86,07 liraya, çocuk yardımı 2 çocuk için 43,03 liraya çıktı. Aile ve çocuk yardımı alan bir memurun asgari geçim indirimi de 27,34 lira oldu.



Katsayılar yeniden belirlendi



Bakanlar Kurulu, 2009 yılının 2. yarısına ilişkin yüzde 0,115’lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5’luk Ocak ayı zammı nedeniyle memur maaş katsayılarını yeniden belirledi.



Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, maaşları ortalama yüzde 2,62 oranında artıran yeni düzenleme uyarınca Ocak-Haziran döneminde memur maaş katsayısı 0,057383, taban aylık katsayısı 0,76293, yan ödeme katsayısı da 0,01819 olarak uygulanacak.



Sözleşmeli ücretlerini de yeniden düzenleyen Karar ile, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde görev yapan sözleşmelilerin ücret tavanı 2.671 liraya, Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında yer alan unvanlardan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı da 3.107 liraya yükseltildi.



Diğer sözleşmelilerin taban ve tavan ücretleri de yüzde 2,62 oranında artırıldı.



Bakanlar Kurulu Kararında, Üst Kurullarda görev yapan kapsama dahil tüm personelin bu yılın birinci 6 aylık dönemindeki ortalama ücret toplamı üst sınırı da 5.625 lira olarak belirlendi.



Karar uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla, Ocak-Haziran döneminde personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yetkili organlarca yüzde 2,62 oranına kadar artırılabilecek.



Ek ödemeler



Söz konusu Karar ile ek ödemeler de düzenlendi.



Buna göre, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlardan Devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli 2 sayısı cetvelin A bölümü ile 3 sayılı cetvelin B bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı yüzde 100 olarak uygulanacak. Ek ödeme oranı 3 sayılı cetvelin F bölümünde yer alanlar için de yüzde 90 olarak tespit edildi.



Bakanlar Kurulu Kararının ek ödemeyle ilgili hükmü 15 Ocak, diğer hükümleri ise 1 Ocak’tan geçerli olacak.