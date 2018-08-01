"Zamlarla ağustos enflasyonu % 17'ye yaklaşabilir"

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy son dönemde yapılan zamların tüketici enflasyonunda 1 puana yakın artışa neden olacağını belirtti. Aksoy, temmuz enflasyonunun %16.2'ye çıkabileceğini, ağustos rakamının bu zamların etkisiyle % 17'ye yaklaşabileceğini öngördü.

"Tüketici enflasyonunda 1 puana yakın artış olacak"

Bloomberg HT'ye konuşan Aksoy tüketici enflasyonunda 1 puana yakın artış olacağını belirterek "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın enflasyona 35 baz puan kadar etkisi olacak. Ama tek etki ödenen faturalardan gelmiyor, maliyetler üzerinden de dolaylı etkisi oluyor. Üretim tarafında yapılan fiyat artışları da %14 civarında. ÜFE zaten %20'nin üzerindeydi. Bunun dışında konuşulan başka fiyat artışları da var, örneğin sütün litre fiyatına zam geldi, bu da Ağustos enflasyonuna 10 baz puan civarında etkide bulunacak. Yani topladığımız zaman tüketici enflasyonunda 1 puana yakın artış olacak" dedi.

Aksoy temmuz enflasyonunun %16.2'ye çıkabileceğini, ağustos rakamının bu zamların etkisiyle % 17'ye yaklaşabileceğini öngördü. Kurdaki değer kaybının durmadığını, enflasyonun yıl sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

Gazın fiyatına da zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Doğalgazdan elektrik üreten santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının ağustos itibariyle bin 312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi. Böylece, daha önce bin metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında yüzde 49,5 artış oldu.

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