Zamları protesto için kazanda taş kaynattılar: "Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş"

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Örgütü, gıda fiyatlarına gelen peş peşe zamları protesto için kazanda taş kaynattı. Partililer, "Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş" pankartı açtı.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre, DEVA Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için evlerine utanarak giriyor. Anneler tencerelerine et koymayı unuttu. Çiftçiler ekinini yakıt fiyatlarının yüksekliğinden ekemiyor. 5 kat artan gübreyi almak mümkün değil. Akaryakıt zamları yüzünden artık vatandaşlar araçlarının deposunu dolduramıyor. Akaryakıt fiyatları aracı oksun olmasın tüm vatandaşları olumsuz etkiliyor. Artan akaryakıt fiyatlarına tepki olsun diye at arabasıyla gezdik, bisikletimizle pedal çevirdik. Eylemlerimizle hem sıkıntıları gündeme taşımak, hem de gülmeyi unutan vatandaşlarımıza bir kez de olsa tebessüm ettirmek istiyoruz. Ama, vatandaşımızın yüzündeki gülücükler DEVA iktidarında sürekli olacak.” dedi.