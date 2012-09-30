Zamları protesto edildi: 3 gözaltı

İzmir'de zamları protesto etmek amacıyla Konak Meydanı'na yürümek isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı

Polisin bibergazıyla müdahale ettiği gruptaki 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Saat 15.00 sıralarında, Konak’taki Eski Sümerbank Binası önünde toplanan, aralarında Sosyalist Demokrasi Partisi ve Dev- Lis’li öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 30 kişi, zamları protesto ederek yürüyüşe geçti.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; ‘Zamlara karşı korunmak’ için ellerinde şemsiyeler taşıyan ve Büyükşehir Belediyesi binası önüne kadar gelen grup, Konak Meydanı’na yürümek istedi. Polis izin vermeyince arbede çıktı. Polis biber bibergazı sıkarken, ortalık bir anda karıştı ve 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

