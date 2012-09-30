T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zamları protesto edildi: 3 gözaltı

İzmir'de zam protestosunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı

30 Eylül 2012 15:59

İzmir'de zamları protesto etmek amacıyla Konak Meydanı'na yürümek isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı

Polisin bibergazıyla müdahale ettiği gruptaki 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Saat 15.00 sıralarında, Konak’taki Eski Sümerbank Binası önünde toplanan, aralarında Sosyalist Demokrasi Partisi ve Dev- Lis’li öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 30 kişi, zamları protesto ederek yürüyüşe geçti.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; ‘Zamlara karşı korunmak’ için ellerinde şemsiyeler taşıyan ve Büyükşehir Belediyesi binası önüne kadar gelen grup, Konak Meydanı’na yürümek istedi. Polis izin vermeyince arbede çıktı. Polis biber bibergazı sıkarken, ortalık bir anda karıştı ve 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
 

ETİKETLER

protestozamizmirpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24