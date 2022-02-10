Zamlara karşı eylem yapan DİSK elektrik faturalarını yaktı

Artan hayat pahalılığı ve art arda gelen zamlar nedeniyle bugün DİSK Türkiye’de eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası elektrik faturaları yakıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla, elektrik faturalarına uygulanan fahiş zamlar ve hayat pahalılığına karşı Konak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde basın açıklaması düzenlendi. “696 Sayılı KHK’da emeklilik eşit değil, eşit haklar istiyoruz”, “Kadrolu güvenceli gelecek istiyoruz” yazılı pankartlar taşınan açıklamada sık sık, “Saray mezara halk iktidara, genel grev genel direniş, zam zulüm işkence işte AKP” sloganları atıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İşçiler, Konak Pier önünden Konak SGK önüne yürüyerek açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Elektrik faturaları tam bir soyguna dönüşmüştür. Benzine gelen zamlar otomatiğe bağlanmıştır. Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye gelmiştir. Krizin sorumlusu siyasi iktidar iken yükünü işçi sınıfı ve yoksul halk çekmektedir. Buna 'dur' demek tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur” dedi.