Zamlar ve kur yurttaşın belini büktü; "Spotçular Çarşısı’na vatandaşlar artık ikinci el eşya almaya değil, borçları için eşyalarını satmaya geliyor"

Döviz artışı ile peş peşe yağan zamlar, yurttaşın alım gücünü iyice düşürdü. Eskiden öğrencilerin uğrak noktası olan spotçularda artık aileler de eşya satıyor.

Üsküdar’da bir zamanlar öğrencilerin tercih ettiği Spotçular Çarşısı’nın sokaklarında artık her yaştan insan var. Artan yoksulluğun, işsizliğin resminin en net görülebileceği yerlerden biri olan Spotçular Çarşısı’nda artık vatandaşlar ikinci el eşya almak değil, borçları için eşyalarını satmaya geliyorlar. Cumhuriyet’te yer alan Ali Can Polat'ın izlenim haberine göre, bir mağazaya ceketini satmak isteyen bir kişi, “Acelem var, para yetiştireceğim, arkadaşlarım bekliyor” diyor.

Birbiri ardına gelen zamlarla alım gücü düşen halkın, artık ihtiyacını karşılayacak ürünlerin sıfırını alamaz durumda olduğu gösteren bu tabloyu, Spotçular Çarşısı’nda yıllardır esnaflık yapan Hüseyin Akyüz, şöyle anlatıyor:

“Bir ay önce bir kadın eve çağırdı eşya satmak için. Çekyatı, bazayı alacağım ama evde bir çocuk ağlıyor susmuyor, belli ki aç. Kadının gözü yaşlı. ‘80 TL versen yeter bana’ diyor. Dayanamadım 100 TL verdim eşyayı da almadan çıktım evden.”

Spotçuda çalışan nakliyeci Murat Dinç ise geçen hafta emekli bir yurttaşın, torununun kredi kartı borcunu ödemek için televizyonunu sattığını söyledi. “Adam bana 900 TL’ye sattı televizyonunu. Yenisini almaya kalksa, en ucuzunu 3 bin TL’ye alır. Artık herkes ikinci el alıyor zaten. Ben de ikinci el alıyorum. Mağazaları geziyoruz, fiyatlara inanasım gelmiyor” diyor.

Bir başka esnaf ise halkın ikinci eli bile pahalı bulduğunu ve alamadığını söylüyor ve “Biz de artık ikinci el eşyayı almak istemiyoruz çünkü satamıyoruz. Alım gücü yerlerde. Alsak depoda durma maliyeti daha fazla oluyor” diye konuşuyor.

Çekyat ve televizyon almaya gelen bir başka yurttaşın anlattıkları da şöyle; “Dört yıldır esnafım, dükkân işletiyorum. Her gün çalışıyorum ama mağazaya gidip sıfır bir televizyon alamıyorum, o fiyatları görünce elim gitmiyor ödemeye.”