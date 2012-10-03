Zamlar enflasyonu vurdu

Akaryakıt ve alkoldeki zamlar eylül ayında enflasyonu artırdı. TÜFE ve ÜFE yüzde 1.03 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 9.19'a yükseldi.

Alkollü içecek ve akaryakıta gelen ÖTV zamları eylül ayında enflasyonu artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayında TÜFE 1.03, ÜFE'de yüzde 1.03 artış oldu. CNBC-e anketinde TÜFE'de yüzde 1.04 artış bekleniyordu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9.19, ÜFE'de yüzde 4.03 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarındaki artışla Eylül'de enflasyon yükselişe geçti.

Akaryakıt ürünleri ve alkollü içkiler ve tapu haçlarında vergi oranları zamlanmıştı. Ekim ayı başından itibaren elektrik ve doğalgaza gelen zamların da etkisiyle bu ayki enflasyonun yüksek çıkması bekleniyor.

Çekirdek enflasyon yüzde 0.12

Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği çekirdek enflasyon yerine geçen, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç enflasyon yüzde 0.12 oldu. Yıllık bazda yüzde 6.68 olarak gerçekleşti.

Gıda arttı, giyimdeki düşüş rahatlattı

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 2.26 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Eylül ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.14, ulaştırmada yüzde 1.65, haberleşmede yüzde 1.54, lokanta ve otellerde yüzde 1.48, konutta yüzde 0.82, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.29, ev eşyasında yüzde 0.24, eğlence ve kültürde yüzde 0.09, sağlıkta yüzde 0.05 artış, eğitimde yüzde 1.19, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.62 düşüş yaşandı.

Bir yılda en çok artış alkollü içki ve tütünde

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18.88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti Onu konut (yüzde 12.05), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 10.39), lokanta ve oteller (yüzde 9.74) artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları izledi.

Tarım ve sanayide artış

Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 1,40, sanayide yüzde 0.95 artış görüldü. ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 7.44 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe gerçekleşti.

Sanayinin üç sektöründen; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,52, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.94, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0.92 artış meydana geldi.

Zam şampiyonu patlıcan

Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 33.49'luk artışla patlıcan oldu. Onu yüzde 29.34'le yumurta, yüzde 26.43'le çarliston biber, yüzde 21.47'yle marul, yüzde 15.10'la taze fasulye ve yüzde 11.21'le metro ücreti takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 19.47'yle taze balıklar oldu.