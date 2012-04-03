Zamlar enflasyona yansımadı, rakamlar yerinde saydı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Mart ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,41, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,36 arttığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Mart ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,43, ÜFE ise yüzde 8,22 artış gösterdi.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,02, üretici fiyatlarında ise yüzde 10,79 düzeyinde gerçekleşti.

En yüksek artış ulaştırmada

Tüketici enflasyonunda bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,15 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Mart ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,07, ev eşyasında yüzde 0,91, lokanta ve otellerde yüzde 0,76, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,67, konutta yüzde 0,65 artış yaşandı.

Haberleşmede fiyatlar yüzde 0,32 düşerken, gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 0.33 düşüş yaşandı.

Mart ayının zam şampiyonu ise yüzde 14.84'lük artışla dolmalık biber oldu. Onu yüzde 7.74 ile tavuk eti, yüzde 6.85 ile limon, yüzde 5.75 ile LPG dolum ücreti, yüzde 4.64 ile kahve takip etti.