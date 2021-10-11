CHP'li Toprak: Zamlar ekim enflasyonunu yüzde 20'nin üzerine çekecek

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Zamlar ekim enflasyonunu yüzde 20'nin üzerine çekecek" dedi.

Toprak, Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili hazırladığı Haftalık Değerlendirme Raporu’nu yayınladı.

Toprak, Eylül ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 19,58’e, çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98’e yükselmesiyle ilgili şunları söyledi:

''Yakında Merkez Bankası çekirdek enflasyondan da vazgeçip ‘artık gelecekteki hedef enflasyonu esas alıyoruz’ diyebilir.''

Toprak’ın raporunda yer alan alt başlıklar şöyle;

"ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Acil Durum Kararnamesi’nde Türkiye’ye yönelttiği ağır suçlamalar kabul edilemez. Ay sonunda Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği açıklanan Biden’ın görüşme öncesinde Suriye’deki durumdan Türkiye’yi sorumlu tutması, NATO müttefikini ‘tehdit’ olarak nitelendirip, sivillere saldırmak ve IŞİD’le mücadeleye zarar vermekle itham etmesi şimdiden Roma görüşmesinin atmosferini zehirlemektir.

"Libya'daki gelişmeler Türkiye'yi etkileyecek"

Libya Ulusal Meclisi (LUM) 24 Aralık’taki Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimlerinden, parlamento seçimini 30 gün erteledi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 30 gün arayla yapılacak. Rusya’nın talebi üzerine BM, Libya’daki yabancı askerlerin çekilmesinin süratli şekilde gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. Libya’da çok sıcak gelişmelerin yaşanacağı ve Türkiye’nin çekilmesinin isteneceği görülüyor.

"Yunanistan ve Fransa'nın anlaşmasından iyi komşuluk çıkmaz"

NATO üyesi Yunanistan ve Fransa’nın imzaladığı ve NATO üyesi Türkiye’yi hedef alan Savunma ve Askeri İş birliği Anlaşması geçen hafta Yunanistan parlamentosunda kabul edildi. Anlaşmanın 2. Maddesi taraflardan birisine yönelik bir askeri saldırı durumunda diğer tarafın tüm askeri gücü ve varlığıyla yardım edeceğini öngörüyor. Bu anlaşmadan müttefiklik, dostluk ve iyi komşuluk çıkmaz!

"Kabil havalimanının işletilmesi olumsuz"

Afganistan’da sessizliğe bürünen Taliban yönetimi kadınlara okulu ve çalışmayı yasaklarken, intihar saldırıları da ülkenin farklı kentlerinde şiddetleniyor. ABD ise Kabil’den çekilmesinin ardından ilk kez Taliban yönetimi Katar’da bir araya geldi. Taliban, ABD ile yeni sayfa açmak istediklerini açıkladı. Kabil havaalanının işletilmesi konusunda Katar ve BAE ile Türkiye’nin ortak girişiminden ise şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

"Türkiye ile İran, Azerbaycan için karşı karşıya gelebilir"

Kafkasya’da İran-Azerbaycan arasındaki gerginlik, Türkiye’yi de içine alacak şekilde tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘6’lı Mekanizma’ önerisi kabul görmedi. İran-Ermenistan arasındaki transit karayolu ve Goris-Kapan sınır kapısının Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi, görünürde gerilimin ekonomik-ticari olduğunu düşündürse de karşılıklı düzenlenen askeri tatbikatlar, İsrail’in sahada görünür hale gelmesi Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirebilir.

"Polexit tartışmaları"

Polonya Anayasa Mahkemesi’nin AB yasalarının Polonya anayasasına aykırı olduğu ve iç hukukun üstünde olamayacağı yönündeki kararı Polonya’nın AB üyeliğinden ayrılması anlamına gelen Polexit tartışmalarını başlattı. AB ve Polonya arasında ortaya çıkan yargı krizi, AB komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nda sert tepkiyle karşılandı. AB fonlarından çok büyük destek alan Polonya’ya bu ödemelerin durdurulması gündeme geldi.

"SGK borçlarını ödemek zor"

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasında süre uzatılmasına karşılık başvuran mükellef sayısı 5,8 milyon, yapılandırılan vergi alacağı 152,7 milyar TL oldu. Toplam 400 milyar liraya varan gecikmiş vergi alacakları için yapılan başvurular üçte bir düzeyinde kaldı. SGK borçlarında 150 milyar TL tutarındaki gecikmiş alacağın 61 milyar lirası yapılandırıldı. Mükelleflerin bu borçların taksitlerini ödeme ihtimali zor görünüyor.

"Küresel vergi reformu"

Çok uluslu şirketlerin yüzde 15 küresel kurumlar vergisi ödemesine ilişkin anlaşmaya Türkiye'nin de arasında olduğu 136 ülke imza attı. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası görüşmeler sonrasında Küresel Vergi Reformu tamamlandı.

"Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında faiz ve enflasyonda birinci"

Eylül ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 19,58’e, çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98’e yükseldi. Yakında Merkez Bankası çekirdek enflasyondan da vazgeçip ‘artık gelecekteki hedef enflasyonu esas alıyoruz’ diyebilir. Yüzde 29’a varan gıda enflasyonunun yanı sıra bu ay yapılan sigara ve akaryakıt zamları, ekim enflasyonunu yüzde 20’nin üstüne çekecektir. Eylül ayı resmi enflasyon verisiyle (yüzde 19,58) dünyada en yüksek enflasyona sahip 12 ülke arasına yükselen Türkiye, faizde de 10’uncu sırada yer alıyor. Dünyanın geri kalmış, yoksul diktatörlükleriyle aynı ligde yarışıyor. Avrupa ülkeleri arasında ise Türkiye hem faizde hem enflasyonda birinci.”