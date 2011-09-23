-Zambiya'daki seçimleri muhalif lider Sata kazandı LUSAKA (A.A) - 23.09.2011 - Güney Afrika ülkesi Zambiya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi, muhalefet lideri Michael Sata oldu. Danıştay Başkanı Ernest Skala, Sata'nın, yüzde 95.3'ü sayılan oyların 1 milyon 150 bin 45'ini alarak seçimin galibi olduğunu, rakibi Devlet Başkanı Rupiah Banda'nın ise 961 bin 796 oy aldığını açıkladı. Sata ve Banda, 2008 seçimlerinde aday olmuş, Santa, Banda'nın yüzde 2'lik bir oranla kazandığı seçim sonucunu kabul etmemişti. 2008 seçimleri Levy Mvanavasa'nın görev süresi dolmadan ölmesinin ardından düzenlenmişti. Banda'nın Çok Partili Demokrasi Hareketi 20 yıldır iktidarda bulunuyordu. "Kral Kobra" olarak bilinen 74 yaşındaki Michael Sata, seçim kampanyası sırasında çoğu Çin'den olmak üzere yabancı maden şirketlerine karşı olduğu söyleminin tonunu düşürmüştü.