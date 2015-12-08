Zambiya doları yasaklıyor

Zambiya ülkede dolarla ticaret yapılmasını yasaklıyor. Nedeni ise resmi para birimi Kwacha'nın değerinin oldukça düşük olması. 100 bin kwacha ile Türkiye'de sadece 27 tane ekmek alınabiliyor.

TRT World'ün haberine göre Zambiya Maliye Bakanı Alexander Chikwanda ülkede ticaret yapan kişilerin dolarla işlem yapmasını yasaklayacak bir kanun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Zambiya’nın resmi para birimi kwacha’nın bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesi halkı dolarla iş yapmaya yöneltti. Bu da yerel para kwacha'nın değerini yerle bir etti.

'Kwacha'yı daha değerli hale getireceğiz'

Konuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Chickwanda, “Ticaretle uğraşan insanların dolar kullanmasına gerek yok. Böyle yaparak tüketiciyi de zor bir duruma sokuyorlar. Amacımız kwacha’yı daha değerli hale getirmek” diye konuştu.

100 bin Kwacha 27 tane ekmek demek

Bakan ticarette dolar kullanımının yasaklanmasının yıl sonuna kadar yasalaşacağını söyledi. Uzmanlara göre piyasada dolar alışverişi sınırlandırılınca merkez bankası kuru daha rahat kontrol etme imkanı bulacak. 1 Zambiya Kwacha’sı 0.00027 Türk Lirası’na denk geliyor. 100 bin kwacha ile tanesi 1 TL'den 27 tane ekmek alınabiliyor.