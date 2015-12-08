T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zambiya doları yasaklıyor

Zambiya yerel para birimi Kwacha, Dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmişti

08 Aralık 2015 19:09

Zambiya ülkede dolarla ticaret yapılmasını yasaklıyor. Nedeni ise resmi para birimi Kwacha'nın değerinin oldukça düşük olması. 100 bin kwacha ile Türkiye'de sadece 27 tane ekmek alınabiliyor.

TRT World'ün haberine göre Zambiya Maliye Bakanı Alexander Chikwanda ülkede ticaret yapan kişilerin dolarla işlem yapmasını yasaklayacak bir kanun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Zambiya’nın resmi para birimi kwacha’nın bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesi halkı dolarla iş yapmaya yöneltti. Bu da yerel para kwacha'nın değerini yerle bir etti.

 

'Kwacha'yı daha değerli hale getireceğiz'

 

Konuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Chickwanda, “Ticaretle uğraşan insanların dolar kullanmasına gerek yok. Böyle yaparak tüketiciyi de zor bir duruma sokuyorlar. Amacımız kwacha’yı daha değerli hale getirmek” diye konuştu.

 

100 bin Kwacha 27 tane ekmek demek

 

Bakan ticarette dolar kullanımının yasaklanmasının yıl sonuna kadar yasalaşacağını söyledi. Uzmanlara göre piyasada dolar alışverişi sınırlandırılınca merkez bankası kuru daha rahat kontrol etme imkanı bulacak. 1 Zambiya Kwacha’sı 0.00027 Türk Lirası’na denk geliyor. 100 bin kwacha ile tanesi 1 TL'den 27 tane ekmek alınabiliyor.

 

 

ETİKETLER

dolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24