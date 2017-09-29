'Zamanlaması manidar vicdan'; gazeteler Emrah Serbes'in cezaevinde biten itirafını nasıl gördü?

Yazar ve senarist Emrah Serbes, 22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında meydana gelen ve aynı aileden iki kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazada sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten bir mektup yazarak Twitter'da paylaştı. İzmir'de savcılığa giderek teslim olan Serbes tutuklandı.

Serbes, Torbalı Adliyesi'nden cezaevi aracına bindirilirken, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Hiçbir şey bir genç kızın hayatı etmez. Yere batsın Emrah Serbes… Benim adım Emrah Serbes, sonunda 't' yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Keşke ben ölseydim o kazada. Çok özür dilerim herkesten" diye konuştu.

Behzat Ç. isimli kitap serisinin yazarlığını, aynı isimli dizinin de bir dönem senaristliğini yapan Emrah Serbes'in itirafı bugünkü gazetelerde geniş yer buldu.

İşte gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haberler:

Hürriyet

Sabah

Cumhuriyet

HaberTürk

Posta

Yeni Şafak

Karar

Milliyet

BirGün

Star

Vatan

Akşam

Takvim

Diriliş Postası

Güneş

Milat

Türkiye

İtiraf mektubu

Sosyal medya hesabından kazanın detaylarını paylaşan Serbes, olayın şokundan dolayı kazayı ilk anda söylemeyemediğini ve kazayı arkadaşının üstlendiğini belirterek, "Genç kızı görünce kendimi kaybettim ve şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı yanımdaki arkadaşım Kenan Doğruüstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Vicdani sorumluluğu kaldıramadığını belirten Serbes, "Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatım boyunca haktan hukuktan bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak. Suçun azabından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın" diye yazdı.

Mahkeme ifadesi ortaya çıktı

Serbes'in tutuklandığı mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde, olay günü tatil için arkadaşı Kenan Doğru ile Bodrum'a doğru yola çıktıklarını anlatan Emrah Serbes, “Yola çıkmadan önce arkadaşım olan Kenan Doğru ile konuştuk. Bana iş bulamadığını söyleyince 2 bin TL karşılığında şoför olarak anlaştık. Kendisi o gün çalışmaya başladı. İlk olarak arabayı Kenan kullanıyordu. Yorulduğunu anlayınca İzmir taraflarında aracı ben kullanmaya başladım.

“Hızımı 130, 140 km'ye düşürdüm”

Yağmur çiselemeye başladı ve yerlerin kaygan olduğunu düşünerek hızımı 130-140 km'ye düşürdüm. Güvenlik sıkıntı olursa emniyet şeridine rahat geçebilmek için orta şeride geçtim. Olay yerine geldiğimizde rampayı çıkar çıkmaz orta şeritte bir aracın olduğunu gördüm. Direksiyonu sol tarafa kırdım ama kullandığım aracın sağ ön tekerleği ile öndeki araca çarptım. Frene bastım ama zemin kaygan olduğu için işe yaramadı. Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık” dedi.

“4-5 gün psikiyatri kliniğinde tedavi oldum”

Olaydan sonra İstanbul'a gittiğini anlatan Emrah Serbes, “Özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar yattım ve tedavi oldum. Kendimi cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladım. Daha sonra İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse çekmeye razıyım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

3 gün önce soruşturma başlatıldı

Milliyet'in haberine göre, İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayı şüpheli bularak 2 gün önce soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Kaza sırasında aracı kullanan kişinin tutuklanan Kenan Doğru olmadığı şüphesiyle soruşturma başlatan savcılık, bu kapsamda şoför hava yastığı üzerindeki kan örnekleri alınarak Kenan Doğru ve Emrah Serbes’ten alınacak örneklerle karşılaştırılması talimatını vermiş.

Doğru, kazanın ardından polise verdiği ifadede, "Aracı ben kullanıyordum. Emrah da yanımda oturuyordu. Hızım 130 kilometre civarındaydı. Öndeki aracı geç fark ettim. Şerit değiştirmeye çalıştım. Yolun ıslak olması sebebiyle frene basmama rağmen araç kontrolden çıktı öndeki araca çarptı. Emrah ile sunrooftan dışarı çıktık. Olmasını istemezdim. Hemen ambulans çağırdık" dedi.