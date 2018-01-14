Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği "tahliye" kararının İstanbul 13 ve 26'ncı ağır ceza mahkemelerince "gerekçeli karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı" denerek reddedilmesine tepki gösterdi. AKP kanadından AYM'ye yöneltilen tepkileri eleştiren Mumcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Zamanında Anayasa Mahkemesi AKP’yi kapatmadı. Ama AKP, Anayasa Mahkemesi’ni kapattı" ifadesini kullandı.

Alpay ve Altan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanmıştı. İki isim, bir yılı aşkın süredir cezaevinde.

Kim, ne demişti?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, söz konusu AYM kararına ilişkin olarak “Anayasa Mahkemesi vaka değerlendirmesi yapıyor ve anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor. Bu hak ihlali değil, beraat kararıdır. Anayasa Mahkemesi'nin beraat kararı verme yetkisi yoktur” demişti. Başbakan Binali Yıldırım da, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"AYM'nin kararını beğeniririz beğenmeyiz ancak takdir edersiniz ki, ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz, AYM de bilmiyor. Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. AYM de değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı, dayanaktan yoksun bulmuş reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. Bu davanın görüldüğü mahkemede gerekli karar verilecektir. Nöbetçöi mahkemenin kararı yeterli değildir. AYM'nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Buradaki verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrası konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. Yerel mahkeme, içeriği ve AYM'nin kararlarını dikkate alarak en uygun kararı, hukuka uygun kararı verecektir."