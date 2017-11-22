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Zaman'ın eski muhabirine hapis kararı; "Keşke çalışmasaydım" dedi

Mahkemede eski muhabirin son sözü "Beraatımı talep ediyorum, çok yoruldum" oldu

22 Kasım 2017 06:02

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak, "FETÖ' üyesi olmak" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Parıldak ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, daha önce verdiği ve Parıldak'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılması yönündeki görüşünü tekrarladı.

'Keşke çalışmasaydım' dedi

Esas hakkındaki savunmasını yapan Parıldak, ByLock kullandığı ve suç içerir tweet'ler attığı yönündeki suçlamaları reddederek, "Tek suçum Zaman gazetesinde çalışmak. Keşke çalışmasaydım. Gazetede önde gelen herkes yurt dışına gitmiş, 'basın özgürlüğü' diye tweet atıyorlar. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Parıldak'ın avukatı İrem Danacıoğlu da müvekkilinin suç işlemediğini savundu ve beraat talebinde bulundu. Danacıoğlu, müvekkilinin 16 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, beraat verilmeyecekse de tahliyesini istedi.

7 yıl 6 aya indirildi

Son sözü sorulan Parıldak, "Beraatımı talep ediyorum. Çok yoruldum" ifadesini kullandı.

Mahkeme, Parıldak'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, takdiri indirimle cezayı 7 yıl 6 ay hapse indirdi. 
Parıldak'ın tutukluluğunun devamı da kararlaştırıldı.

 

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