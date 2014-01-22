Zaman'dan Sabah grubuna: Dinleme cihazı dedikleri hurda terminali çıktı!

Zaman gazetesi, Sabah ve Takvim gazetesinin 19 Ocak'ta "Paralel Devlet/Çatı Çöktü" başlığıyla manşetlerinden verdiği emniyetteki kayıp dinleme cihazlarının Fethullah Gülen cemaatine bilgi aktardığı iddialarını yalanladı. Sabah grubunda yer alan haberlerde, Emniyet İstihbaratı’nın kayıp denilen dinleme cihazlarının Emniyet’in çatısında çalıştığı ve buradan elde edilen bilgilerin farklı yerlere aktarıldığı iddia edilmişti. Zaman ise bugün yayımladığı haberde "konuyla ilgili araştırma yapan müfettişler, bu cihazların imha edildiğini tespit etti. Çatıdaki malzemenin ise herhangi bir dinleme özelliği taşımayan veri aktarımı sistemi olduğu anlaşıldı" ifadeleri ile Sabah grubunu yalanladı.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, söz konusu haberlerde 11 dinleme cihazının Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) çatısında faal olarak çalıştığı, buradaki bilgilerin de farklı yerlere aktarıldığı öne sürülmüştü. Ancak müfettişler, incelemeleri sonucunda kayıp olduğu konuşulan cihazların imha edildiğini tespit etti. Haberlere konu olan çatıdaki malzemenin ise şimdi kullanılmayan ve herhangi bir dinleme özelliği de taşımayan veri aktarımı sistemi olduğu anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na geçtiğimiz aylarda bilgilendirme yapıldı. Ömer Altıparmak’ın İstihbarat Dairesi Başkanlığı döneminde bazı uygulamalarda usulsüzlük yapıldığı ve dinleme cihazlarının da Emniyet’in yetkisi dışında farklı grupların kullanımına bırakıldığı yönünde iddialar iletildi. Teftiş Kurulu, söz konusu iddiaların detaylıca araştırılması için iki müfettiş görevlendirdi. Bu müfettişler, Altıparmak döneminde yapılan işlemler üzerinde titiz bir çalışma ortaya koydu. Çalışma bir rapor haline getirilerek Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunuldu. Yapılan incelemelerde herhangi bir usulsüzlüğün olmadığı belirlendi. Özellikle İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından incelemeye tabi tutulan dönem içerisinde hukuk dışı herhangi bir usulsüz dinleme ve teknik takibin de yapılmadığının altı çizildi. Öte yandan uzmanlar, İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından kayıp olduğu iddia edilen dinleme cihazlarıyla ilgili de bazı detaylara ulaştı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na devredilen cihazların kayıp olduğuna ilişkin herhangi bir verinin olmadığı kaydedildi. Kullanılmayan cihazların ise uzmanlar eşliğinde imha edildiğine dikkat çekildi. Bu çerçevede de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihale sonucu alınan tüm cihazların halen kayıt altında tutulduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çatı katına genel müdür onayının ardından yerleştirilen cihazların ise dinleme amacıyla kullanılmadığı aktarıldı. Bu cihazlar aracılığıyla bir dönem terör örgütü mensuplarının uydu takiplerinin yapıldığı belirtildi. Bu cihazların Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kurulmasıyla devre dışı bırakıldığı kaydediliyor. Ancak müfettişlerin raporuna rağmen, İstihbarat Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, cihazların kayıp olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğu ileri sürülüyor.

İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç’in, sürekli geçmiş döneme ilişkin inceleme talepleri teşkilatta huzursuzluk oluşturdu. Hem Ramazan Akyürek hem de Ömer Altıparmak döneminde İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Türkiye genelinde önemli operasyonlara imza attığının altını çizen üst düzey güvenlik kaynakları, bu yolla eski başkanların bazı uygulamalarının usulsüz gibi gösterilmeye çalışıldığını vurguluyor. Dinç’in, atanmasının ardından ilk iş olarak Akyürek ve Altıparmak döneminde çalışan personeli tasfiye ettiği aktarılıyor. Bazı internet siteleri ise çatı katında bulunan cihazların TUYT (Taşınabilir Uydu Yer Sistemleri) adı verilen ve uydu haberleşmelerinde kullanılan ıskartaya çıkmış malzemeler olduğunu ileri sürdü.