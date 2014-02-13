Zaman'dan Abdulkadir Selvi'ye: 2 dakikaya 3 yalan sığdırdı!

CNN Türk'teki Dört Bir Taraf programına konuk olan Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Zaman ve Bugün gazetelerinin operasyonla ilgili haberlerinin olduğu sayılarını göstererek "operasyonu önceden biliyorlardı" dedi. Ancak Zaman gazetesi Selvi'nin iddialarını yalanladı. Selvi, gazetelerin 18 Aralık'a ait olduğunu iddia ederken o gazetelerin 19 Aralık'a ait olduğu ortaya çıktı.

Fethullah Gülen cemaati ve AKP geriliminde yazdığı yazılar ile cemaati hedef alan Yeni Şafak yazarı Selvi, canlı yayında Zaman ve Bugün gazetelerini göstererek, "Yani bir gün olmuş insanlar alınmış. İnsanlar neyle suçlandıklarını henüz bilmiyorlar. 18 Aralık günü iki gazetede paralel yapının iki gazetesinde iddialar ortaya çıkıyor" dedi.

Ancak Abdülkadir Selvi'nin '18 Aralık tarihli' diyerek gösterdiği gazeteler, 19 Aralık tarihliydi. Zaman Gazetesi, Abdülkadir Selvi'nin bu hatasını farkederek yalanlama haberi yayımladı. Zaman gazetesi internet sitesinde "2 dakikada 3 yalan" şeklinde yer verdiği haberde, Abdülkadir Selvi'den "ya istifa etmesini ya da özür dilemesini" istedi.

İşte Zaman Gazetesi'nin "Abdülkadir Selvi'nin yalanları" dediği liste:

Zaman gazetesi Selvi'nin iddialarını yalanladığı ifadeleri şöyle sıraladı:

YALAN 1: 17 Aralık operasyonu akşam yapıldı?

GERÇEK: Operasyon 17 Aralık'ta akşam değil, gündüz şafak vakti yapıldı.



YALAN 2: Zaman ve Bugün gazetelerinin 18 Aralık manşetlerinde, "bakanların fezlekelerinin hazır olduğu" bile yazıldı. Bunu söylerken de ekrana kupürler gösterildi.



GERÇEK 2: İzleyenler açıkça aldatıldı. Ekrana gösterilen kupürler 18 değil, 19 Aralık'ın gazeteleri. Yani operasyonun üçüncü günü.



YALAN 3: Selvi: "Bir gün olmuş, insanlar alınmış, neyle suçlandıklarını henüz bilmiyorlar. 18 Aralık günü iki gazetede paralel yapının iki gazetesinde iddialar ortaya çıkıyor.'



GERÇEK: Türkiye'nin gündemini sarsan gelişmenin detaylarını araştırmak isteyen medya kuruluşları için aşağı yukarı 12 saatlik bir süre var. Yani önden bilgi sızdırıldığı iddiası külliyen mesnetsiz. Zaman, operasyona ilişkin iddiaları 18 Aralık'ta tüm gazeteler gibi manşetten rutin haliyle yorumsuz olarak verdi. Selvi'nin kendi gazetesi olan Yeni Şafak'taki bilgilerden eksiğimiz var, fazlamız yoktu.