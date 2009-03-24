Thierry Henry, kırmızı beyazlıların genç golcüsü Theo Walcott’a sabır ve zaman tanınması gerektiğini ifade etti.



Patrick Vieira, Thierry Henry ve Nwankwo Kanu üçlüsü, Arsenal taraftarı için ayrı bir önem taşıyor. Abou Diaby, Emmanuel Adebayor ve Theo Walcott’un, bu önemli üçlünün yerini dolduracağı düşünülüyor.



Emmanuel Adebayor geçen seneki performansıyla göz doldururken, Abou Diaby ve Theo Walcott ikilisinin, eski oyuncuların yerini tam olarak doldurduğunu söylemek doğru olmaz.



"Sabır gerekli"



Barcelona’da orta sahanın soluna yakın oynamasını rağmen gollerine ve iyi performansına devam eden Fransız tecrübeli golcüden, Walcott’a destek geldi.



Walcott’un gelecekte çok önemli bir oyuncu olacağına inandığını ifade eden 31 yaşındaki golcü oyuncu, Arsenal taraftarının genç İngiliz’e karşı biraz daha sabırlı olması gerektiğini belirtti.



“Theo daha çok genç. Kalitesini ve potansiyelini kimsenin sorgulamadığını biliyorum. Ama gelişmesi için zamana ihtiyacı var.100 maç barajını aşması ve kendine olan güvenini arttırması lazım. Arsenal ve İngiltere için çok önemli bir oyuncu olacak”



Theo Walcott’un Arsenal’e gelmesinde, Arsene Wenger’in transfer politikasının yanı sıra, genç oyuncunun Thierry Henry’nin yerini alacağının düşünülmesinin de yattığı biliniyor.



