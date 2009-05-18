Zaman'a göre mitingde Ergenekoncular buluştu

Bazı gazeteler Ergenekon'la bağ kurarken, bazıları beklenen ilginin olmadığını, bazıları da mitingin büyük ilgi gördüğünü ileri sürdü. Milli gazete ise mitingi hiç görmemeyi tercih etti.Mitinge en sert yaklaşım sağ basından geldi. Zaman, Star, Bugün, Vakit, Yeni Şafak gazeteleri mitingin 'Ergenekon'a destek' için yapıldığını savunurken, Taraf da Ergenekon'a atıfta bulundu.Miting, gazetelere şöyle yansıdı:Gazete mitingi 1. sayfada 1.5 sütunda yukarıdaki başlıkla verdi. Mitingin beklenenden sönük geçtiğini ileri süren gazete, katılım sayısını 35 bin kişi olarak verdi. Haberde, mitingde Ergenekon soruşturmasına yapılan eleştiriler ön plana çıkarıldı.Gazete mitingi 1. sayfadan görmeye değer bulmadı. İç sayfalarda yukarıdaki başlıkla verilen haberde, mitinge katılımın az olduğu, Ergenekon Davası'ndan tutuklu bulunan emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un eşlerinin de mitinge katılması öne çıkarılardı.Bugün gazetesi de mitingi 1. sayfadan görmedi, iç sayfalarda 1.5 sütunluk bir haber olarak verdi.1. sayfadan görülen mitinge katılımın oldukça az olduğu ileri sürüldü. Gazete buna kanıt olarak da, miting sabahı ilk saatlerde alanın boş bir köşesinden çekilen bir fotoğraf koydu.Gazete mitingi, 1. sayfadan büyük bir fotoğrafla, yukarıdaki başlıkla verdi. Fotoğraf altında, "Ergenekon'da tutuklu isimlere selam gönderilen mitinge katılanlar arasında bir önceki mitingin öncüleri Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'nu eşleri de vardı" diye yazıldı.Gazete haberi, 1. sayfadan fotoğraflı kullandı. Tandoğan Meydanı'nın dolduğu belirtilen mitingde, Ergenekon tutuklularına açık destek verildiği ve '1 numaraya selam' pankartları açıldığı belirtildi.Haberi, 1. sayfada küçük kullandı. Mitinge ancak 40 bin kişinin katıldığını yazdı.Gazete haberi 3. sayfada, oldukça küçük verdi.Gazete, mitingi 1, sayfadan, ancak oldukça küçük verdi. Haber, yalnızca küçük bir fotoğraf ve yukarıdaki başlıktan ibaretti.Mitingi 1. sayfadan en büyük gören gazete oldu. Büyük bir fotoğrafla manşetten verilen mitingde, on binlerce kişinin demokrasi şöleninde buluştuğu belirtildi.Gazete mitingi, 1. sayfada 2 sütundan verdi. Haberde 'Ergenekoncu mitingi' söylentisinin katılımı engelleyemediği belirtildi.Haber 1. sayfada, büyük bir fotoğrafla kullanıldı. Mitingde, 'Demokrasiye sahip çıkıyoruz' mesajı verildiği belirtildi.Haber, 1. sayfada büyük bir fotoğrafla yer aldı. Mitinge katılımın, beklenenden daha fazla olduğu belirtildi.Mitingi, 1. sayfada büyük bir fotoğrafla veren gazete, 'fişleneceksiniz' söylentisine rağmen katılımın büyük olduğunu yazdı.1. sayfada, büyük fotoğrafla verilen haberde, mitinge ilginin beklenenden daha fazla olduğu belirtildi.Mitingi, 1. sayfadan 9 sütuna veren tek gazete Milliyet oldu. Tandoğan'ın tamamen dolduğunu gösteren büyük bir fotoğrafın kullanıldığı haberde, mitinge, Ergenekon davasına yöneltilen protestoların damga vurduğu yazıldı.Radikal de, mitingi 1. sayfadan büyük bir fotoğrafla kullandı. Haberde, iki yıl önceki mitinge göre bu kez katılımın az olduğu belirtildi.Haber, 1. sayfada en altta verildi. Anıtkabir'e ziyaret fotoğrafının kullanıldığı haberde, mitinge katılımın 100 binin üzerinde olduğu yer aldı.Gazete mitingi, 1. sayfada büyük bir fotoğrafla verdi. Mitinge 150 bin kişinin katıldığı belirtilen haberde, "Mitingde konuşmacılar Ergenekon sanıklarına destek verdi" diye yazıldı.