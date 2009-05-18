Zaman'a göre mitingde Ergenekoncular buluştu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) dün Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği ve kiminin 35 bin, kiminin 1 milyon kişinin katıldığını ileri sürdüğü Cumhuriyet mitingine gazetelerin bakışı farklı oldu. Zaman gazetesi, mitingde Ergenekoncuların buluştuğunu ileri sürdü
Gazetelerin birinci sayfalarını görmek için tıklayınız
Bazı gazeteler Ergenekon'la bağ kurarken, bazıları beklenen ilginin olmadığını, bazıları da mitingin büyük ilgi gördüğünü ileri sürdü. Milli gazete ise mitingi hiç görmemeyi tercih etti.
Mitinge en sert yaklaşım sağ basından geldi. Zaman, Star, Bugün, Vakit, Yeni Şafak gazeteleri mitingin 'Ergenekon'a destek' için yapıldığını savunurken, Taraf da Ergenekon'a atıfta bulundu.
Miting, gazetelere şöyle yansıdı:Zaman: Tandoğan Meydanı'nda Ergenekon buluşması
Gazete mitingi 1. sayfada 1.5 sütunda yukarıdaki başlıkla verdi. Mitingin beklenenden sönük geçtiğini ileri süren gazete, katılım sayısını 35 bin kişi olarak verdi. Haberde, mitingde Ergenekon soruşturmasına yapılan eleştiriler ön plana çıkarıldı.Star: Ergenekon'a tam destek gösterisi
Gazete mitingi 1. sayfadan görmeye değer bulmadı. İç sayfalarda yukarıdaki başlıkla verilen haberde, mitinge katılımın az olduğu, Ergenekon Davası'ndan tutuklu bulunan emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un eşlerinin de mitinge katılması öne çıkarılardı. Bugün: Ergenekon mitingi
Bugün gazetesi de mitingi 1. sayfadan görmedi, iç sayfalarda 1.5 sütunluk bir haber olarak verdi. Vakit: Ergenekon'a destek mitingi FİYASKO
1. sayfadan görülen mitinge katılımın oldukça az olduğu ileri sürüldü. Gazete buna kanıt olarak da, miting sabahı ilk saatlerde alanın boş bir köşesinden çekilen bir fotoğraf koydu.Taraf: Cumhuriyet Mitingi bildiğiniz gibi
Gazete mitingi, 1. sayfadan büyük bir fotoğrafla, yukarıdaki başlıkla verdi. Fotoğraf altında, "Ergenekon'da tutuklu isimlere selam gönderilen mitinge katılanlar arasında bir önceki mitingin öncüleri Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'nu eşleri de vardı" diye yazıldı.Yeni Şafak: İKİNCİ DALGA
Gazete haberi, 1. sayfadan fotoğraflı kullandı. Tandoğan Meydanı'nın dolduğu belirtilen mitingde, Ergenekon tutuklularına açık destek verildiği ve '1 numaraya selam' pankartları açıldığı belirtildi.Takvim: Beklenen ilgi yok
Haberi, 1. sayfada küçük kullandı. Mitinge ancak 40 bin kişinin katıldığını yazdı.Türkiye: ADD'den 2 yıl sonra ilk miting
Gazete haberi 3. sayfada, oldukça küçük verdi.Sabah: Ankara'da Cumhuriyet Mitingi yapıldı
Gazete, mitingi 1, sayfadan, ancak oldukça küçük verdi. Haber, yalnızca küçük bir fotoğraf ve yukarıdaki başlıktan ibaretti.Cumhuriyet: Korkutamadılar
Mitingi 1. sayfadan en büyük gören gazete oldu. Büyük bir fotoğrafla manşetten verilen mitingde, on binlerce kişinin demokrasi şöleninde buluştuğu belirtildi.Akşam: Cumhuriyet mitinginde Ergenekon protestosu!
Gazete mitingi, 1. sayfada 2 sütundan verdi. Haberde 'Ergenekoncu mitingi' söylentisinin katılımı engelleyemediği belirtildi.Tercüman: On binler Anıtkabir'e çıktı
Haber 1. sayfada, büyük bir fotoğrafla kullanıldı. Mitingde, 'Demokrasiye sahip çıkıyoruz' mesajı verildiği belirtildi.Ortadoğu: TANDOĞAN'A SIĞMADILAR
Haber, 1. sayfada büyük bir fotoğrafla yer aldı. Mitinge katılımın, beklenenden daha fazla olduğu belirtildi. Vatan: 'Resmimi çek! Atatürkçüyüm'
Mitingi, 1. sayfada büyük bir fotoğrafla veren gazete, 'fişleneceksiniz' söylentisine rağmen katılımın büyük olduğunu yazdı. Haber Türk: Ergenekon'a rağmen 50 bin kişi
1. sayfada, büyük fotoğrafla verilen haberde, mitinge ilginin beklenenden daha fazla olduğu belirtildi.Milliyet: İki yıl sonra Tandoğan'da
Mitingi, 1. sayfadan 9 sütuna veren tek gazete Milliyet oldu. Tandoğan'ın tamamen dolduğunu gösteren büyük bir fotoğrafın kullanıldığı haberde, mitinge, Ergenekon davasına yöneltilen protestoların damga vurduğu yazıldı.Radikal: İki yıl sonra yeniden...
Radikal de, mitingi 1. sayfadan büyük bir fotoğrafla kullandı. Haberde, iki yıl önceki mitinge göre bu kez katılımın az olduğu belirtildi. Hürriyet: Fişlenme tehdidi korkutmadı
Haber, 1. sayfada en altta verildi. Anıtkabir'e ziyaret fotoğrafının kullanıldığı haberde, mitinge katılımın 100 binin üzerinde olduğu yer aldı.Posta: 2 yıl sonra bir kez daha Cumhuriyet
Gazete mitingi, 1. sayfada büyük bir fotoğrafla verdi. Mitinge 150 bin kişinin katıldığı belirtilen haberde, "Mitingde konuşmacılar Ergenekon sanıklarına destek verdi" diye yazıldı.