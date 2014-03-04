Zaman: Yargının göreve iade kararları uygulanmıyor

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından gündeme gelen “paralel devlet” iddiaları, yargıda ve emniyette binlerle ifade edilen görev yeri değişikliliklerini beraberinde getirirken, Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesi, yargının göreve iade kararlarının uygulanmadığını yazdı.

60 emniyet mensubu hakkında verilen göreve iade kararının uygulanmadığı iddiasını gündeme getiren Zaman gazetesinin bugünkü (4 Mart 2014) nüshasında yayımlanan “Yargının göreve iade kararları uygulanmıyor” başlıklı haber şöyle:

‘Yargının göreve iade kararları uygulanmıyor’

Hükümet, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından Emniyet’te büyük tasfiye süreci başlattı.

2 ay içinde 8 bini aşkın müdür, amir ve polis hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Söz konusu emniyetçilerden bir kısmı, tasfiyenin hukuksuz olduğunu belirterek, yürütmenin durdurulması için bölge idare mahkemelerine başvurdu. Başvuruların bir kısmı kabul edilirken, İçişleri Bakanlığı’nın yargı kararına direndiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, mahkemeler, şu ana kadar 60 emniyet mensubunun göreve iade edilmesine karar verdi. Ancak bu karar yerine getirilmedi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Hatay illerinde görevden alınan emniyet müdür ve müdür yardımcıları, bunun üzerine bölge idare mahkemelerine itirazda bulundu. Emniyet müdürlerinin müracaatını değerlendiren mahkemeler, görevden alınan emniyetçilerin aynı ya da benzer görevlere iade edilmesini istedi. Fakat İçişleri Bakanlığı kararlara uymayarak Bölge İdare Mahkemeleri’ne itirazda bulundu.

Göreve iadeyle ilgili valiliğin itirazına mahkemeden ret

Öte yandan İzmir 5. İdare Mahkemesi, yolsuzluk operasyonlarının ardından görevden alınan İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş’ın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir Valiliği’nin bu karara itirazı da bölge idare mahkemesince reddedildi. Göktaş, 18 Aralık 2013 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, dört gün sonra da Tanık Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanmıştı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü emrine alınmıştı. Göktaş, ilk iki atamaya yönelik yürütmenin durdurulması için dava açmıştı. İtirazı değerlendiren mahkeme oybirliğiyle yürütmeyi durdurdu. Valiliğin itirazının reddedilmesinin ardından Göktaş’ın, tekrar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmesi gerekiyor.