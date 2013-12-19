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Zaman: Soruşturma sulandırılıyor, kara propaganda yapılıyor

Zaman: Herkesin hukuka saygı duyması ve soruşturmanın selametine gölge düşürmeden gerçekleri araştırması şarttır

19 Aralık 2013 09:44

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun arkasında cemaatin olduğu iddialarını bugün, 1. sayfasında  yayımladığı bir açıklamayla yayımladı.

Zaman gazetesinin açıklamasında, “Üzülerek görmekteyiz ki yakın tarihimizin en önemli soruşturmalarından birini akamete uğratmak, en azından sulandırmak için yoğun bir çaba sarf edilmektedir. ‘Bu işin arkasında cemaat var’ gibi mesnetsiz iddialar, görülmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken büyük fotoğrafı örtme çabasıdır. Çok ciddi suçlamalara konu olan adlî bir vakayı kara propagandalarla örtmeye çalışmak, tarihî bir vebal altına girmektir” ifadesine yer verildi.

Zaman gazetesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:

Ülkemiz çok kritik bir hadise ile karşı karşıya. Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte yolsuzluk, rüşvet ve karapara aklama suçlamalarını kapsayan hayatî bir soruşturma yürütülüyor.

Kamuoyuna akseden iddialar, tüyler ürpertici boyutta. Demokratik hukuk devletine bağlı herkesin, gür bir sadâ ile ifade ettiği gibi bu korkunç ithamların sonuna kadar araştırılması, gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılması şarttır.

Üzülerek görmekteyiz ki yakın tarihimizin en önemli soruşturmalarından birini akamete uğratmak, en azından sulandırmak için yoğun bir çaba sarf edilmektedir. “Bu işin arkasında cemaat var…” gibi mesnetsiz iddialar, görülmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken büyük fotoğrafı örtme çabasıdır. Çok ciddi suçlamalara konu olan adlî bir vakayı kara propagandalarla örtmeye çalışmak, tarihî bir vebal altına girmektir. Herkesin hukuka saygı duyması ve soruşturmanın selametine gölge düşürmeden gerçekleri araştırması şarttır. Soruşturmaya konu edilen iddiaların içeriği ile ilgili tek bir kelime etmeden komplo teorilerinin peşine düşen ve hiç ilgisi olmayan insanları zan altında bırakarak hedef şaşırtmaya gayret gösterenler, sadece kendilerine değil Türkiye’mize de zarar vermektedir.

Bu sürecin hukukun üstünlüğüne olan inancı pekiştirecek şekilde yürütülmesi ve sonlandırılması herkesin beklentisidir.

 

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